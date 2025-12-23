شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وأبو قير في دور الـ 32 بكأس مصر

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين فريق سيراميكا كليوباترا ومنافسه أبو قير للأسمدة في اللقاء المقام حاليا على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس مصر.

وحاول سيراميكا كليوباترا تسجيل الهدف الأول، ولكن واجه استماتة دفاعية قوية من جانب أبو قير للأسمدة.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - جاستس آرثر - رجب نبيل - محمد عادل.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد رضا - محمد صادق - كريم نيدفيد - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو - إسلام عيسى - إبراهيم محمد - عمرو السولية - أيمن موكا - عمر الجزار - حسين السيد - عمرو قلاوة - محمد المغربي.