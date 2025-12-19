قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
مصطفى بكري: شروط إسرائيلية تعطل الانتقال للمرحلة الثانية في غزة| فيديو
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

في خطوة مهمة نحو استعادة توازنه في بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026، نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، ليعوض خسارته في ضربة البداية أمام إنبي، ويعيد الأمل لجماهيره في المنافسة بقوة.

شهدت المباراة أداءً هجوميًا جيدًا من جانب لاعبي الأهلي منذ الدقائق الأولى، وسط ضغط متواصل على دفاعات سيراميكا، بحثًا عن هدف التقدم.

وجاءت الدقيقة 36 لتحمل الخبر السعيد لجماهير القلعة الحمراء، بعدما أرسل عمر كمال عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها طاهر محمد طاهر بضربة رأس قوية سكنت شباك الحارس محمد بسام، معلنًا تقدم الأهلي بهدف أعاد الثقة لزملائه داخل الملعب.

ترتيب الأهلي

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، خلف المتصدرين فاركو وطلائع الجيش، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند صفر من النقاط ليتراجع إلى المركز الأخير، بعد تلقيه خسارته الثانية على التوالي في البطولة.

موعد المباراة القامة للنادي الأهلي 

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة أكثر إثارة في الجولة الثالثة أمام غزل المحلة، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يتطلع خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز الثاني تواليًا لمواصلة التقدم والمنافسة بقوة على التأهل للدور القادم.

مجموعة الأهلي

يذكر أن الأهلي يتواجد ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا إنبي والمقاولون العرب إلى جانب فاركو وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، ما يجعل الصراع على بطاقات التأهل مشتعلًا منذ البداية.

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

جانب من اللقاء

مصطفى حسني يترك مقعده ليصطحب المتسابق عطية الله في دولة التلاوة

جانب من البرنامج

محمد وفيق يواصل رحلة "دولة التلاوة" وعلى عثمان يغادر المسابقة

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري: الإخوان تختلس 100 مليون دولار من السويد

أسباب تزايد الإصابة بمرض النقرس عالميا؟ طرق الوقاية منه

لماذا يتزايد مرض النقرس عالميًا؟
الملح الخشن سرّ تنظيف فروة الرأس بعمق.. حل طبيعي للقشرة وانسداد المسام

لماذا يُعد الملح الخشن مفيدًا لفروة الرأس
نوبة الهلع .. لماذا يشعر الإنسان بخفقان القلب وضيق التنفس دون خطر حقيقي؟

ما هي نوبة الهلع؟
طريقة عمل الهوت شوكليت.. مشروب شتوي غني وسهل التحضير

طريقة عمل الهوت شوكليت
حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

