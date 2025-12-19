موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بكأس عاصمة مصر

في خطوة مهمة نحو استعادة توازنه في بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026، نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، ليعوض خسارته في ضربة البداية أمام إنبي، ويعيد الأمل لجماهيره في المنافسة بقوة.

شهدت المباراة أداءً هجوميًا جيدًا من جانب لاعبي الأهلي منذ الدقائق الأولى، وسط ضغط متواصل على دفاعات سيراميكا، بحثًا عن هدف التقدم.

وجاءت الدقيقة 36 لتحمل الخبر السعيد لجماهير القلعة الحمراء، بعدما أرسل عمر كمال عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها طاهر محمد طاهر بضربة رأس قوية سكنت شباك الحارس محمد بسام، معلنًا تقدم الأهلي بهدف أعاد الثقة لزملائه داخل الملعب.

ترتيب الأهلي

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، خلف المتصدرين فاركو وطلائع الجيش، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند صفر من النقاط ليتراجع إلى المركز الأخير، بعد تلقيه خسارته الثانية على التوالي في البطولة.

موعد المباراة القامة للنادي الأهلي

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة أكثر إثارة في الجولة الثالثة أمام غزل المحلة، والمقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يتطلع خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز الثاني تواليًا لمواصلة التقدم والمنافسة بقوة على التأهل للدور القادم.

مجموعة الأهلي

يذكر أن الأهلي يتواجد ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا إنبي والمقاولون العرب إلى جانب فاركو وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا، ما يجعل الصراع على بطاقات التأهل مشتعلًا منذ البداية.