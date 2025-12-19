هانى رمزي: نفسي الأهلي يجدد لديانج ويسيب عبد القادر حتى لو هيروح الزمالك

أكد هانى رمزي نجم الأهلى السابق، أنه يتمنى تجديد أليو ديانج مع الأهلى لأنه لاعب مهم جدا، بالإضافة إلى حسين الشحات، مع رحيل أحمد عبد القادر.

وقال هانى رمزي الذى حل ضيفا على الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "نفسى الأهلى يجدد عقد أليو ديانج لأنه مهم جدا بعيدا عن القيمة التعاقدية، وحسين الشحات أجددله سنة مع سنة أبشن، وخروج أحمد عبد القادر".

وأضاف هانى رمزي: "الأهلى لا يفكر في رحيل أحمد عبد القادر إلى الزمالك، فالأهلى معندوش مشكلة أنه يروح أي مكان طالما مش عاوزه، وأحمد عبد القادر من اللاعبين التى تحب أنها تلعب باستمرار وفرص لعبه في الاهلى قليلة في وجود تريزيجيه وأشرف بن شرقى وطاهر وحسين الشحات".