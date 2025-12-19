هالة صدقي تهنئ منتخب المغرب لتتويجه بـ كأس العرب: وحوش الكرة العربية

علقت الفنانة هالة صدقي على تتويج منتخب المغرب ببطولة كأس العرب بقطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن.

وكتب هالة صدقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”،: “ألف مبروك لوحوش الكرة العربية، المغرب الحبيبة، ومبروك للأردن على هذا الأداء الرائع، ومبروك لكل الفرق اللي شاركت، بطولة كلها محبة، ومبروك لدولة قطر على هذا التنظيم الأكثر من رائع، ألف مبروك”.

ونجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025؛ بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وافتتح أسامة طنان التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة من تسديدة عابرة للقارات من منتصف الملعب فوق حارس مرمى منتخب الأردن يزيد أبو ليلى المتقدم عن مرماه ليعلن عن تقدم أسود الأطلس بالهدف الأول.

وسجل علي علوان الهدف الأول لمنتخب الأردن من رأسية رائعة في الدقيقة 48 من عمر اللقاء ليعلن عن هدف التعادل للنشامي ليشتعل النهائي من جديد بين المنتخبين.

وعاد اللاعب نفسه علي علوان لتسجيل الهدف الثاني للأردن وله في اللقاء في الدقيقة 68 من اللقاء من ركلة جزاء بعد أن احتسبها حكم اللقاء على مدافع منتخب المغرب للمسِهِ الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليسجلها علوان بثقة فر مرمى المنتخب المغربي وتعلن عن تقدم النشامي بالنتيجة 2-1.

وسجل عبد الرازق حمد الله هدف التعادل الثاني للمغرب في الدقيقة 87 من عمر اللقاء؛ بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى الأردن يزيد أبو ليلى؛ ليضعها في المرمى لتعلن عن هدف التعادل 2-2 بين المنتخبين.

وسجل حمد الله الهدف الثالث في الدقيقة 100 من عمر اللقاء، بعد متابعته لكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الأردن لتعلن عن تقدم أسوط الأطلس بالنتيجة 3-2.