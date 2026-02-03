ميمي جمال تكشف لصدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل «المتر سمير»

كشفت الفنانة ميمي جمال عن ملامح شخصيتها في مسلسل «المتر سمير»، وذلك خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، مؤكدة أن العمل يحمل طابعًا اجتماعيًا كوميديًا يناقش قضايا تمس الواقع اليومي بأسلوب خفيف وبسيط.

وأوضحت ميمي جمال أنها تجسد خلال الأحداث شخصية سيدة تدخل في صراع اجتماعي بعد أن ترفع قضية خُلع ضد زوجها، وهو ما يقود إلى سلسلة من المواقف والمفاجآت غير المتوقعة التي تحمل الكثير من الكوميديا والمفارقات الإنسانية.

ويُصنف مسلسل «المتر سمير» كعمل درامي اجتماعي ممزوج بالكوميديا، حيث يعتمد على طرح عدد من القضايا الحياتية بأسلوب قريب من الجمهور من خلال مواقف يومية بسيطة. ويتكون المسلسل من 15 حلقة، تأتي كل حلقة بقصة مستقلة، ما يمنح العمل تنوعًا في الأحداث والشخصيات.

ومن المنتظر أن يحقق المسلسل تفاعلًا جماهيريًا نظرًا لفكرته المختلفة ومشاركته عددًا من النجوم، إلى جانب اعتماده على معالجة قضايا اجتماعية في إطار كوميدي خفيف.