إبراهيم السمان يكشف كواليس مشاركته بمسلسل أب ولكن.. ومقالب كريزي أوردر

تحدث الفنان إبراهيم السمان، عن كواليس مشاركته في مسلسل أب ولكن، خلال احتفالية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للكشف عن قائمة مسلسلاتها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقال إبراهيم السمان، في لقاء مع كاميرا صدى البلد: «أنا عامل حاجة مختلفة في مسلسل أب ولكن وهو شخصية شعبية بنحاول بقدر إمكاننا نعمل حاجة مختلفة .. السيناريو مختلف وحلو جداً ويشجع يعني».

وحول المقالب في رمضان: قال إبراهيم السمان: «طبعاً في مقالب وكل يوم كراكتر مختلف بفكرة مختلفة وحدوتة مختلفة إن شاء الله في برنامج كريزي أوردر».

مسلسل أب ولكن

وتدور أحداث مسلسل «أب ولكن» في إطار اجتماعي، حول رجل ينفصل عن زوجته بعد خلافات طويلة، حيث يناقش العمل عددًا من قضايا وقوانين الأحوال الشخصية، وعلى رأسها قانون الرؤية، وتأثير هذه القوانين على الأسرة، مع تسليط الضوء على وجهة نظر الأب ومعاناته النفسية والاجتماعية.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم محمد فراج، هاجر أحمد، سلوى عثمان، إبراهيم السمان، عفاف رشاد، محمد أبو داود، هايدي عبد الخالق، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

أحدث أعمال إبراهيم السمان

وكان شارك إبراهيم السمان، في بطولة فيلم فار ب٧ ترواح، الذي تم عرضه العام الماضي

وفيلم فار ب٧ ترواح من بطولة عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم محمد لطفي، إبراهيم السمان، ويزو ، سليمان عيد، محمد رضوان ، ندى موسي ، والفيلم سيناريو وحوار محمد فاروق شيبة وإخراج شادى علي.

وشارك إبراهيم السمان فى الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “الحلانجي” من بطولة الفنان محمد رجب.