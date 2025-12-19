قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

استبعاد مهاجم منتخب كوت ديفوار من أمم إفريقيا

مجدي سلامة

استبعد منتخب كوت ديفوار مهاجمه سيباستيان هالر، الذي قادت أهدافه منتخب بلاده لإحراز لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الأخيرة، اليوم الجمعة من المشاركة في البطولة التي تنطلق بعد غد الأحد في المغرب للإصابة.

وأصيب المهاجم في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة مع فريقه أوتريخت في الدوري الهولندي مطلع الأسبوع الحالي، وكان يخضع للعلاج في معسكر المنتخب الوطني في ماربيا بإسبانيا هذا الأسبوع.

لكن اتحاد كوت ديفوار للعبة قال إن إصابة هالر (31 عاما) ستبعده عن الفريق، وتم استبعاد مهاجم أستون فيلا إيفان جيسان (24 عاما) بدلا منه.

ولعب هالر دورا مثيرا ومؤثرا في نجاح ساحل العاج قبل عامين، وذلك بعد تعافيه من السرطان ليستأنف مسيرته ثم تعافى أيضا من إصابة في الكاحل في بداية نسخة 2023 ليعود للفريق في الأدوار الإقصائية ويسجل هدف الفوز في قبل النهائي والنهائي.

وتستهل ساحل العاج رحلة الدفاع عن لقبها أمام موزامبيق في مراكش يوم الأربعاء المقبل.

سيباستيان هالر كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية

