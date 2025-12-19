كأس الرابطة.. الأهلي يتقدم بالهدف الأول على سيراميكا كليوباترا

نجح طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في مرم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 35 من المباراة.

جاء الهدف عن طريق عرضية من الجانب الأيمن أحرزها طاهر برأسية متقنة في شباك سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا:

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويستضيف ملعب المقاولون العرب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

ويخوض الأهلي منافسات كأس الرابطة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه أندية: سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش، المقاولون العرب، وغزل المحلة.

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد شكري، أشرف داري، أحمد بيكهام

خط الوسط: كوكا، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله

خط الهجوم: جراديشار، محمد شريف

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الأولى.