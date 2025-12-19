تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويستضيف ملعب المقاولون العرب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

ويخوض الأهلي منافسات كأس الرابطة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه أندية: سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش، المقاولون العرب، وغزل المحلة.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد سيحا

محمد سيحا خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، محمد شكري، أشرف داري، أحمد بيكهام

عمر كمال عبد الواحد، محمد شكري، أشرف داري، أحمد بيكهام خط الوسط: كوكا، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله

كوكا، أحمد رضا، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله خط الهجوم: جراديشار، محمد شريف

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الأولى.