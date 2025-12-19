قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر تكشف موقف كيروش من قيادة الإدارة الفنية في اتحاد الكرة

حمزة شعيب

علم صدي البلد، أن هناك سبب وحيد يمنع البرتغالي كارلوس كيروش من الحضور إلي مصر وتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة خلفا لعلاء نبيل وهو أنه باقي في عقده مدير فني لمنتخب عمان سنة ونصف.

وحسبما علم صدي البلد، أن هناك صعوبة كبيرة في قدوم البرتغالي كيروش مديرا فنيا لاتحاد الكرة أو مدير فني لمنتخب مصر خلفا حسام حسن.

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني أبوريدة دخل فى مفاوضات جادة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطني من أجل تولي منصب المدير الفني للاتحاد خلفا لـ علاء نبيل.

وأفادت المصادر أن اتحاد الكرة سوف يسند مهام المدير الفني للجبلاية إلي كيروش من أجل الإشراف على منتخبات الناشئين والأوليمبى في ظل قادم الإستحقاقات.

لفت إلي أن اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة فى قادم الأيام سوف ينصب على الإهتمام بقطاعات ودوريات الناشئين من أجل إفراز المواهب.

فسخ تعاقد علاء نبيل
يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، تم الاتفاق المشترك بين الاتحاد والكابتن علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، على عدم تجديد التعاقد المبرم بين الطرفين، والذي استمر لمدة عامين وينتهي بنهاية شهر ديسمبر 2025.

ويؤكد الاتحاد تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي بذلها الكابتن علاء نبيل خلال فترة عمله، مثمّنًا ما قدمه من إخلاص وعطاء، باعتباره أحد أبناء الاتحاد المخلصين وأصحاب الكفاءات الفنية المشهود لها.

ويتمنى الاتحاد المصري لكرة القدم للكابتن علاء نبيل دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة

