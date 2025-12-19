موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لخوض أولى مواجهاته في كاس الامم الافريقية بمواجهة زيمبابوي، تحمل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي أهمية خاصة وانها المواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

يواجه منتخب مصر في بداية مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 نظيره منتخب زيمبابوي، يوم الإثنين 22 ديسمبر في تمام الساعه العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد أدرار بمدينة أغادير المغربية.

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات لها باع وخبرة في الكرة الإفريقية، حيث جاءت المجموعة على النحوالتالي:مصر وزيمباي، جنوب أفريقيا وأنجولا