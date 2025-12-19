قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

يستعد منتخب مصر لخوض أولى مواجهاته في كاس الامم الافريقية بمواجهة زيمبابوي، تحمل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي أهمية خاصة وانها المواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات.

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

يواجه منتخب مصر في بداية مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 نظيره منتخب زيمبابوي، يوم الإثنين 22 ديسمبر في تمام الساعه العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد أدرار بمدينة أغادير المغربية.

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات لها باع وخبرة في الكرة الإفريقية، حيث جاءت المجموعة على النحوالتالي:مصر وزيمباي، جنوب أفريقيا وأنجولا

كأس الامم الافريقية منتخب مصر زيمبابوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط ومحافظ سوهاج

وزيرة التخطيط ومحافظ سوهاج يزوران مصنع الكومبريسور بالمنطقة الصناعية غرب جرجا

وزير البترول

وزير البترول يناقش الخطة الجديدة للإستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر

الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي في بيروت على رأس وفد وزاري في زيارة رسمية لتعزيز التعاون المصري اللبناني

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد