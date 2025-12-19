قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي من بيروت: دعم مصري كامل لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه وبسط سلطة الدولة
قناة السويس تستعيد زخمها.. انتعاش في العبور وإيرادات قياسية تعيد الثقة للممر الملاحي العالمي
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
رياضة

الخطيب يزور حسن شحاتة بعد إجرائه عملية جراحية

سارة عبد الله

كشف كريم حسن شحاتة، عن زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لوالده حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، بعد إجرائه عملية جراحية.

وكتب كريم حسن شحاتة عبر حسابه على فيس بوك: “شكراً كابتن محمود الخطيب على الزيارة الحلوة لكابتن حسن شحاتة.. زيارة أسعدت كابتن حسن جداً”.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاتصال هاتفياً مع الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

وأكد الوزير خلال الاتصال تضامنه الكامل، وتمنياته له بالشفاء العاجل والعودة إلى عائلته ومحبيه، مثمّناً ما قدمه من جهود ومسيرة رياضية متميزة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا بالوزارة لمتابعة الحالة الصحية للكابتن حسن شحاته، أولا بأول.

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يطلق مبادرة كوب لبن لكل طفل لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

صورة موضوعية

حي جنوب الغردقة يرفع مخلفات البناء وينفذ أعمال نظافة بطريق الروضة

الحصر العددي

ننشر الحصر العددي لانتخابات الدائرة الأولى ومقرها بنها بالقليوبية

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

