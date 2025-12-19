الخطيب يزور حسن شحاتة بعد إجرائه عملية جراحية

كشف كريم حسن شحاتة، عن زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لوالده حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، بعد إجرائه عملية جراحية.

وكتب كريم حسن شحاتة عبر حسابه على فيس بوك: “شكراً كابتن محمود الخطيب على الزيارة الحلوة لكابتن حسن شحاتة.. زيارة أسعدت كابتن حسن جداً”.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاتصال هاتفياً مع الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

وأكد الوزير خلال الاتصال تضامنه الكامل، وتمنياته له بالشفاء العاجل والعودة إلى عائلته ومحبيه، مثمّناً ما قدمه من جهود ومسيرة رياضية متميزة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا بالوزارة لمتابعة الحالة الصحية للكابتن حسن شحاته، أولا بأول.