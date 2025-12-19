الموعد والغيابات ... كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وحرس الحدود

يستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا السبت في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ببطولة كأس عاصمة مصر، بالمباراة التي تقام بإستاد المقاولون العرب

ويعاني فريق الزمالك من غيابات عديدة حيث يغيب عنه كل من أحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد صبحى وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة لتواجدهم مع المنتخب الأول استعداد لأمم أفريقيا، والأنجولي شيكو بانزا لمشاركته مع منتخب أنجولا بالبطولة نفسها، وكذلك التونسي سيف الدين الجزيرى مع منتخب تونس بالاضافة ل إصابة عبد الله السعيد وأحمد ربيع وغياب محمد السيد للتجميد على خلفية عدم التجديد للزمالك

كما يتدرب أحمد حمدي منفردا في ظل ازمته مع المدير الفني عقب مشاداة كلامية حدثت بينهما