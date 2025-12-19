قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية

البهى عمرو

أكد الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، أن هناك عمق علاقات بين مصر ولبنان، وأنه تم مناقشة اليوم التعاون في عدة من القطاعات منها الطاقة والنقل، والصناعة والبنية التحتية والاقتصاد.

وأوضح أن التعاون يتم على المشاركة لا المجاملة، و منهج التخطيط لا الارتجال، وأن العلاقات بين مصر ولبنان ليست لتبادل المصالح، وأن هناك تاريخ كبير بين البلدين.

وأشار إلى أننا نقدم الدور الكبير للموقف المصري مع لبنان، وأننا نثمن اهتمام مصر بالسعي لتعميق الشراكة مع القطاعين الاقتصادي والتجاري في لبنان .

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي بين الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 وبدأت منذ قليل جلسة مباحثات موسعة برئاسة الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر السراي الحكومي،ببيروت لبحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية بحضور وفدي البلدين.

 ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.  

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح اليوم؛ إلى مقر السراي الحكومي، بالعاصمة بيروت، حيث كان في استقباله دولة الرئيس الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.

وشهدت مراسم الاستقبال التي جرت في الباحة الخارجية للسراي، مُصافحة وفدي البلدين الرسميين، أعقبها عزف السلامين الجمهوريين لمصر ولبنان.

وتشهد الزيارة نشاطاً مُكثفاً لرئيس الوزراء غداً الجمعة، حيث من المُقرر أن يستقبل  الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا.

كما يجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاء مع الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.    

نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني لبنان

