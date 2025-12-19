قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل التعاون في عدد من الملفات

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد محمود اعل، وزير الصحة بجمهورية موريتانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الصحية.

جاء اللقاء على هامش أعمال الدورة العادية الـ63 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي تستضيفها العاصمة الليبية طرابلس، بحضور وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء.

تبادل الخبرات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين مصر وموريتانيا، وحرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز التعاون الصحي المشترك، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتبادل الخبرات ودعم جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات الطبية، وتدريب الكوادر الصحية، وإيفاد وتبادل الأطباء في التخصصات الأكثر احتياجًا، إلى جانب التعاون في الرعاية الصحية المختلفة واستخدام التقنيات الطبية الحديثة.

أضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في مجالات الأمن الصحي ومكافحة الأمراض المعدية والمستجدة، وعلى رأسها مرض الملاريا، فضلاً عن تطبيق استراتيجية “الصحة الواحدة” (One Health)، بما يشمل مقاومة مضادات الميكروبات، وسلامة الغذاء والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء ناقش الموقف التنفيذي الحالي للتعاون الصحي بين البلدين وسبل تطويره، إلى جانب مراجعة وتحديث الاتفاقيات الصحية بما يتوافق مع المتغيرات الصحية الراهنة، خاصة في مجالات التصنيع الدوائي، وتسجيل وتوريد الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى نقل التجربة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التحول الرقمي الصحي.

الصحة الواحدة One Health الملاريا وزراء الصحة العرب وزير الصحة والسكان موريتانيا المجالات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الفنانة نورهان

أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

غدا.. ضعف المياه عن عدة مناطق في بني سويف

الطبيب المتوفى

بعد علاج شهر بالقاهرة..وفاة طبيب أصيب فى قافلة طبية بقنا

قومى المرأة بأسوان

تدريب وتوعية.. محافظ أسوان يتابع جهود قومي المرأة بقرى حياة كريمة

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد