وزير الصحة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل التعاون في عدد من الملفات

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد محمود اعل، وزير الصحة بجمهورية موريتانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الصحية.

جاء اللقاء على هامش أعمال الدورة العادية الـ63 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي تستضيفها العاصمة الليبية طرابلس، بحضور وزراء الصحة العرب وممثلي الدول الأعضاء.

تبادل الخبرات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين مصر وموريتانيا، وحرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز التعاون الصحي المشترك، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وتبادل الخبرات ودعم جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش تعزيز التعاون في مجالات تبادل الخبرات الطبية، وتدريب الكوادر الصحية، وإيفاد وتبادل الأطباء في التخصصات الأكثر احتياجًا، إلى جانب التعاون في الرعاية الصحية المختلفة واستخدام التقنيات الطبية الحديثة.

أضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تناول تعزيز التعاون في مجالات الأمن الصحي ومكافحة الأمراض المعدية والمستجدة، وعلى رأسها مرض الملاريا، فضلاً عن تطبيق استراتيجية “الصحة الواحدة” (One Health)، بما يشمل مقاومة مضادات الميكروبات، وسلامة الغذاء والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء ناقش الموقف التنفيذي الحالي للتعاون الصحي بين البلدين وسبل تطويره، إلى جانب مراجعة وتحديث الاتفاقيات الصحية بما يتوافق مع المتغيرات الصحية الراهنة، خاصة في مجالات التصنيع الدوائي، وتسجيل وتوريد الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى نقل التجربة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التحول الرقمي الصحي.