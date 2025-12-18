روان أبو العينين تكشف تفاصيل هامة عن فيروس H1N1 وتحذيرات وزارة الصحة

أكدت الإعلامية روان ابو العينين، أن هناك فيروسا ظهر على الساحة وهو فيروس H1N1، هو فيروس تنفسي وأكدت وزارة الصحة أن نهاية عام 2025 ظهرت زيادة في الفيروسات التنفسية وهو أمر معتاد خلال فصول الشتاء.

وقالت روان أبو العينين، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن فيروس الشتاء يعد السلالة الاكثر انتشار في الوقت الحالي وأكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أعراض شديدة للمرض أو تستدعى الدخول للمستشفيات، فأعراض H1N1 تتشابه مع أعراض الأنفلونزا.

وتابعت الإعلامية روان أبو العينين، أن أعراض هذا المرض ارتفاع درجات الحرارة وألام بالحسم والصداع واجهاد عام، مه العلم أن هناك تشابه كبير مع الأنفلونزا الموسمية.

وأشارت روان أبو العينين إلى أن وزارة الصحة أكدت على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد وتهوية الأماكن المغلقة وعدم التوجه للعمل أو الدراسة عند ظهور أعراض المرض مع التأكيد على الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية لأنه يقلل شدة الإصابة.