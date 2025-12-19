سفير مصر السابق بالسودان: عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا جراء جرائم الدعم السريع

قال السفير حسام عيسى سفير مصر السابق بالسودان، إنّ الأقمار الصناعية التابعة لجامعة ييل الأمريكية لقطت صور الدماء المسالة في الفاشر خلال الفترة الماضية، وهو ما يظهر للجميع العدد الكبير للضحايا الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف جراء جرائم ميلشيا الدعم السريع.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا يمكن إخفاء هذه الجرائم، في ظل عدد من التحقيقات التي أجرتها قنوات إقليمية ودولية مع النساء المغتصبات اللاتي هربن من الفاشر وحكين موضوعات في منتهى السوء وجرائم حرب ضد الإنسانية".

وتابع: "وتوالت الإدانات ضد الدعم السريع في هذا الصددـ، سواء من القوى الإقليمية أو القوى الدولية، واجتمع مجلس الأمن بعد سقوط الفاشر، واجتمع مجلس حقوق الإنسان أيضا، وقرر إرسال لجنة لتقصي الحقائق".

وذكر، أنّ أي محاولة لإخفاء الجرائم في مثل هذه الظروف، وبعد كل هذه التطورات تعتبر غير ناجحة على الإطلاق"، مشددًا، على أن الميليشيات مسؤولة عن هذه الجرائم، حيث إن 90% من اللاجئين والنازحين من السودان جاءوا تحت مناطق تحت سيطرة الميليشيات، وكل النازحين ذهبوا إلى مناطق تحت سيطرة الجيش، وهو ما يعبر عن الطرف الذي يثق فيه المواطن السوداني ويأتمنه على حياته وعرضه وأسرته.