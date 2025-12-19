قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباريات اليوم الجمعة 19 ديسمبر.. صدامات قوية في مختلف البطولات
سفير مصر السابق بالسودان: عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا جراء جرائم الدعم السريع
سعر الذهب اليوم 19-12-2025
محسن صالح: ما يقدمه المغرب إعجاز كروي
النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية
حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025
الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لدعم أوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو
فرنسا تبدأ عمليات التفتيش في قضايا فساد.. وتورط وزيرة الثقافة
بالألعاب النارية.. معركة بين أنصار مرشحي الانتخابات عقب إعلان النتيجة بالقنطرة
الطب 74% والهندسة 64%.. الحدود الدنيا بتنسيق جامعة الملك سلمان التيرم الثاني
سفير مصر السابق بالسودان: عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا جراء جرائم الدعم السريع

قال السفير حسام عيسى سفير مصر السابق بالسودان، إنّ الأقمار الصناعية التابعة لجامعة ييل الأمريكية لقطت صور الدماء المسالة في الفاشر خلال الفترة الماضية، وهو ما يظهر للجميع العدد الكبير للضحايا الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف جراء جرائم ميلشيا الدعم السريع.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لا يمكن إخفاء هذه الجرائم، في ظل عدد من التحقيقات التي أجرتها قنوات إقليمية ودولية مع النساء المغتصبات اللاتي هربن من الفاشر وحكين موضوعات في منتهى السوء وجرائم حرب ضد الإنسانية".

وتابع: "وتوالت الإدانات ضد الدعم السريع في هذا الصددـ، سواء من القوى الإقليمية أو القوى الدولية، واجتمع مجلس الأمن بعد سقوط الفاشر، واجتمع مجلس حقوق الإنسان أيضا، وقرر إرسال لجنة لتقصي الحقائق".

وذكر، أنّ أي محاولة لإخفاء الجرائم في مثل هذه الظروف، وبعد كل هذه التطورات تعتبر غير ناجحة على الإطلاق"، مشددًا، على أن الميليشيات مسؤولة عن هذه الجرائم، حيث إن 90% من اللاجئين والنازحين من السودان جاءوا تحت مناطق تحت سيطرة الميليشيات، وكل النازحين ذهبوا إلى مناطق تحت سيطرة الجيش، وهو ما يعبر عن الطرف الذي يثق فيه المواطن السوداني ويأتمنه على حياته وعرضه وأسرته.

