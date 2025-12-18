المجلس النرويجي للاجئين السودانيين: أطفال السودان عرضة للبرد القارس والجوع

قالت ماتيلدا فو، مديرة قسم المناصرة لدى المجلس النرويجي للاجئين السودانيين، إن فصل الشتاء والطقس القاسي يزيدان من معاناة المواطنين السودانيين، لا سيما الأطفال الذين يعانون من نقص المأوى والملابس الثقيلة، ما يحرمهم من النوم ويجعلهم عرضة للجوع والبرد والصدمات النفسية، مؤكدة أن المجلس لا يمتلك التمويل الكافي لمساعدة الجميع، لكنه يسعى لتقديم الدعم قدر الإمكان، بالتعاون مع المجتمع المحلي الذي يحاول مساعدة المتضررين في ظل الظروف الصعبة.

وأضافت فو، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، بما في ذلك عقد اجتماعات على مستوى الدول لضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، سواء في ظل وقف إطلاق النار أو أثناء استمرار النزاع، وفقًا للقوانين الدولية التي تكفل إيصال المساعدات خلال الحروب.

وأوضحت أن هناك تعاونًا مستمرًا بين المنظمات الدولية والمستجيبين المحليين، الذين غالبًا ما يكونون طلابًا أو مدرسين أو أطباء، وقد قرروا خلال اندلاع الحرب تنظيم عمليات هروب جماعية من مناطق الصراع وتوفير الملاجئ والغذاء للمتضررين.