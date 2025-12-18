فيضانات كارثية تضرب بتروبوليس تُغرق شوارع البرازيل خلال ساعة واحدة | شاهد

تسببت الأمطار الغزيرة في مدينة بتروبوليس في ولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل بفيضانات عارمة، ما دفع إدارة الدفاع المدني إلى إصدار إنذار شديد؛ وتم تعليق الدراسة وإغلاق المركز التاريخي.

فيضانات تضرب بتروبوليس

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة بتروبوليس، الواقعة في المنطقة الجبلية من ريو دي جانيرو، منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء (17)، في حدوث فيضانات في شوارع وسط المدينة، ما دفع البلدية إلى تعليق الدراسة في جميع مدارسها وإجلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر.

وأصدرت إدارة الدفاع المدني البلدية في البرازيل إنذارًا شديدًا بشأن خطر حدوث انهيارات أرضية في منطقة كيتاندينها.

ووفقًا للإدارة، فقد سُجل هطول أكثر من 60 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط، و150 ملم خلال الـ 24 ساعة الماضية في المدينة.

إغلاق المدارس في البرازيل

وبقيت المدارس التي تعمل كمراكز دعم مفتوحة لإيواء السكان من المناطق المعرضة للخطر وتم تعليق وسائل النقل العام في المدينة لمدة ساعتين تقريبًا.

تُظهر صورٌ أرسلها السكان شوارعَ في المنطقة الوسطى غارقةً بالمياه، مثل ساحة براسا دو بيدرو، المجاورة لشارع روا دو إمبيرادور، الشارع الرئيسي في المدينة.

وفي المركز التاريخي، أغلق أصحاب المتاجر أبوابهم ونقلوا بضائعهم إلى الطوابق العلوية لتجنب الخسائر وفي أحياء مثل إنديبندنسيا وساو سيباستياو، تم تفعيل صفارات الإنذار تحسبًا لخطر الانهيارات الأرضية.

ووفقًا لوزير الدفاع المدني البرازيل جيلهيرمي مورايس، تُراقب الفرق آثار الأمطار منذ الساعة الخامسة صباحًا.

ويؤكد الدفاع المدني البرازيل على ضرورة التزام السكان بالتحذيرات الرسمية وتجنب مغادرة منازلهم إلا للضرورة.