مصطفى بكري: شبكة الطرق الجديدة إنجاز تاريخي في وقت قياسي.. والشعب لن يلتفت لدعاة الفوضى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر خاضت معارك كثيرة وانتصرت، مشيرا إلى أن مصر تبنى من جديد، فشبكة الطرق الجديدة إنجاز تاريخي في وقت قياسي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر استطاعت القضاء على الإرهاب، مؤكدا أن الشعب المصري لن يلتفت لدعاه الفوضى والإرهاب.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار"، أن مصر مرت بكثير من الفترات الصعبة ولن تفرط في عزتها وكرامتها، مؤكدا أن الشعب المصري لا يفرط في مؤسساته الوطنية، فالصناعة المصرية تم تطويرها بشكل كبير.

وأشار إلى أن مصالح الشعب تأتي في المرتبة الأولى، مشيراً إلى أن الحكومة تحدثت عن جني ثمار الوضع الاقتصادي، متسائلًا عن موعد قطف هذه الثمار لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من يعانون في دفع الإيجارات أو إعادة أبنائهم للتعليم.