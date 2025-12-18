سميرة أحمد: جمهوري وحشني وبتمنى أقابله قريب

أعربت الفنانة سميرة أحمد عن اشتياقها الكبير لجمهورها، مؤكدة أنها تتمنى لقاءهم في أقرب وقت، لما يمثله حبهم ودعمهم من سعادة كبيرة في حياتها.

وقالت سميرة أحمد، خلال لقائها ببرنامج «الحكاية من البداية»، الذي تقدمه الدكتورة أميرة مجدي عبر قناة الشمس: «جمهوري وحشني، وعايزة لو أطلع أشوفه وأقابله، ببقى سعيدة جدًا بالجمهور وبحب الناس كلها، وإن شاء الله هشوفهم قريب».

وأشارت إلى أن علاقتها بالجمهور كانت ولا تزال قائمة على الحب والاحترام المتبادل، مؤكدة أن دعمهم المستمر يمثل دافعًا معنويًا كبيرًا لها.

كواليس اختيار امرأة من زمن الحب

كشفت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد كواليس مسلسل امرأة من زمن الحب، مؤكدة أنه من أقرب الأعمال الفنية إلى قلبها، مشيرة إلى أن إعجابها بالعمل بدأ منذ قراءة الحلقات الأولى من الرواية.

وقالت سميرة أحمد في مداخلة عبر برنامج الحكاية من البداية تقديم الدكتورة أميرة مجدي، إنها قرأت نحو 10 حلقات من رواية الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وانبهرت بها بشدة، ما دفعها للتمسك بالعمل، موضحة: اتمسكت بالرواية وقلت له أنا عايزة الرواية دي، وكانت من الحاجات اللي انبهرت بيها وكنت سعيدة جدًا.

وأضافت أن العمل شكّل تجربة فنية مميزة بالنسبة لها، لما يحمله من مشاعر صادقة وقصة إنسانية مختلفة.