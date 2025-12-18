من المدرجات.. مصطفى حدوتة يحتفل بنجاح الأغنية الرسمية لبطولة كأس العرب مع محمد منير

احتفل الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة بأغنية "مكاني"، منذ قليل، من المدرجات التي غناها الكينج محمد منير من كلماته في حفل ختام النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقام حاليًا في ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

أغنية مكاني لـ محمد منير

"مكاني" هي الأغنية الرسمية لبطولة كأس العرب 2025 في نسخته الحادية عشر، و تحمل العديد من الرسائل الإنسانية التي تعكس روح الوحدة بين العرب، وعبّر الكينج من خلال كلمات حدوتة عن الانتماء وأهمية التمسك بالهوية، في أغنية تمزج بين الإيقاع العالمي والشرقي في آن واحد، كما أنها بلمسات إيهاب عبد الواحد وريدوان في التلحين، وتقول كلمات الأغنية:

أنا مش غريب.. أنا من هنا

أنا وسط ناسنا وأهلنا

أنا مش غريب .. أنا من هنا

وديه ناس شبها وشكلنا

نشبه بعض في عاداتنا

نشبه بعض في صفاتنا

وكمان قصة حياتنا

نشبه بعض في لغتنا

حتى طريقنا وبيوتنا

نجاح مصطفى حدوتة مع الكينج محمد منير

و تمثل أغنية مكاني التعاون الثاني بين الكينج وحدوتة، وذلك بعد نجاحهما في أغنية "ضي" الدعائية لفيلم "سيرة أهل الضي" للفنانة آسيل عمران والمخرج كريم الشناوي، وتخطت مشاهداتها حاجز الخمسة ملايين على يوتيوب حتى الآن، وتصدرت مؤشرات البحث في منصات الاستماع في الوطن العربي ومواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.

الجدير بالذكر أن عام 2025 شهد على انتعاشة فنية لـ حدوتة، حيث تعاون مع كبار النجوم وحقق نجاحًا مدويًا، منهم الهضبة عمرو دياب في أغنية "قفلتي اللعبة"، بالإضافة إلى تعاونه مع النجمة نانسي عجرم في أغنيتي "سيدي يا سيدي" و"يا قلبه، والفنانة أصالة في أغنية "عندي اكتفاء بالنفس"، والفنانة لطيفة في 4 أغاني بألبوم "قلبي ارتاح"، هذا إلى سلسلة من التعاون بينه وبين النجم محمد رمضان منهم أغنية "أنا أنت" التي استطاعت اجتياز المراحل الأولية للترشح لجائزة الجرامي في دورته الـ 67.