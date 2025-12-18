عقد قران الفنان تامر مجدي.. ومحمد عز يحرص على الحضور

احتفل الفنان الشاب تامر مجدي، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، مساء اليوم الخميس 18 ديسمبر.

وأقيم عقد قران تامر مجدي، في قاعة بأحد المساجد، بحضور اقتصر على الأهل والأصدقاء، وحضر المناسبة الفنان محمد عز.

عقد قران تامر مجدي

أعمال تامر مجدي

وسبق وشارك تامر مجدي، في عدد من الأعمال الفنية الهامة، أبرزها مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز، ومسلسل الاختيار الجزء الأول.

تامر مجدي ومسلسل الاختيار

سبق وقال الفنان تامر مجدي، مجسد دور الشهيد المجند على على بمسلسل الاختيار، إنه سعيد بالعمل فى مسلسل الأختيار، موضحًا أن ترشيحه للدور تم من دكتور بيتر ميمي و الفنان أمير كرارة.

وأضاف تامر مجدي خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أنه حصل على معلومات عن الشهيد على على من خلال اصدقائه و افراد أسرته.

وأشار تامر مجدي إلى أنه كان يتصل بأصدقائه على على فى أى وقت لمعرفة شخصية الشهيد بالكامل، مؤكدًا " الشهيد كان خفيف الدم ومحبوب من الجميع".

وأوضح تامر مجدي أنه تحدث مع الحاجة فاطمة والدة الشهيد على، وأعرب عن حبه الشديد لأم الشهيد على، ولجميع أسر الشهداء.

ولفت تامر مجدي إلى أن جميع الممثلين فى الاختيار قاموا بدورهم وظهر هذا المسلسل بهذا الشكل الجميل.