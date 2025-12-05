مصطفى بكري: نُريد وزراء يعملون من 8 صباحًا حتى 12 مساءً

كشف الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة تعمل بموضوعية في تصحيح الأخطاء ومواجهة أي انحراف، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد انعقاد مجلس النواب في 11 يناير، وأنه بات مؤكدًا تشكيل حكومة جديدة تواكب احتياجات المواطنين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون بصفات واضحة؛ وزراء يعملون من 8 صباحًا حتى 11 مساءً، ويملكون غيرة وطنية وحمية حقيقية على المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك نماذج تعمل ليل نهار، بينما آخرون لا يعنيهم الأمر.

وأضاف أن المطلوب وزراء يمتلكون «حمية قلب الرئيس عبد الفتاح السيسي»، ورئيس حكومة قادر على احتواء الأزمات وتنفيذ الحلول. وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي قدم الكثير وبذل جهدًا كبيرًا، وقد ينتقل إلى موقع آخر، لكن التغيير «سنة الحياة» وضرورة لمرحلة جديدة بأجندة جديدة.

وأوضح أن مصالح الشعب تأتي في المرتبة الأولى، مشيراً إلى أن الحكومة تحدثت عن جني ثمار الوضع الاقتصادي، متسائلًا عن موعد قطف هذه الثمار لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من يعانون في دفع الإيجارات أو إعادة أبنائهم للتعليم.