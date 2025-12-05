مصطفى بكري: قدمت استجوابات في مجلس النواب ولا واحد اتناقش فيهم

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب يريد مجلس يعبر عنه ويتضمن استجوابات للمسئولين والوزراء.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه تقدم في المجلس الحالي بأربعة استجوابات عن: الحديد والصلب وشركة الكوك وأوضاع المجتمع، قائلا "ولا استجواب اتناقش فيهم ولم تعرض حتى على المجلس".

وتابع: ده مش ذنبي أنا قدمتها والمجلس لم يناقشها للموافقة عليها من عدمه، منوها أنه في دورة 2005-2010 تقدم بعشر استجوابات للحكومة والوزراء.

وأكد أن الاستجواب يظهر للشعب ويحاسب الوزير أمام صناع القرار، لأنه هناك وزراء يغلقون الملفات والنواب من حقهم تقديم استجوابات لأنهم مسئولون عن الرقابة الشعبية.