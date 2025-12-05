المصري: القيادة السياسية تقود البلاد بمبدأ "ربان السفينة" وسط أمواج عاتية

أكد اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن القيادة السياسية المصرية تقود البلاد بمبدأ "ربان السفينة" وسط أمواج عاتية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان وما زال يدعم القوات المسلحة والصناعات العسكرية بقوة، موجهًا رسالة واضحة للمحيط الإقليمي بأن مصر قوية.

تصريح الرئيس السيسي

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الفترة الحالية تتطلب يقظة مستمرة، مستذكرًا تصريح الرئيس السيسي في بداية توليه المسؤولية، موضحًا أن هذا الفعل الفاعل (الضغوط الخارجية) يهدف إلى إشغال مصر ومنعها من التركيز على التنمية الاقتصادية القوية التي تشهدها، مؤكدًا: "هو مش عايزك تفوق لكده، هو عايزك تبقى مشغول على طول".

الإصلاحات والطرق والمدن

وأشاد بجهود الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد عام 2011، مؤكدًا أن مصر كانت على وشك "أنها تقع" لكنها صمدت، معقبًا: "مش هتقع، فيها ريس حكيم"، معربًا عن سعادته بالتطورات الهائلة التي يشهدها البلد في الإصلاحات والطرق والمدن الجديدة، مؤكدًا أن مصر "اتغيرت كتير" رغم الصعاب.

ولفت إلى أن مصر تحملت "حمل ثقيل" واستقبلت أعدادًا كبيرة من دول الجوار التي تُعاني من مشاكل، مؤكدًا أن مصر "هي اللي شايلالهم".

الثقة في القيادة السياسية

وأكد أن الهدوء الحالي لا يعني غياب الخطر، لكن الثقة في القيادة السياسية هي الأساس، موضحًا أن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والأمنية "إيديكس 2025" يحمل رسالة ردع قوية، قائلاً: "الردع نمرة واحد.. عارف أنت لما يبقى معاك عصاية وبتهدي ما بتضربش بس بتهوش بيها؟".

ولفت إلى أن مصر لم تكتفِ بالحصول على السلاح مثل طائرات الرافال، بل دخلت مرحلة "لا وبنصنعها" في الطيران وقطع الغيار، معقبًا: "أجمل حاجة فيما يحدث هو التخطيط والمتابعة.. أصبحنا ناس متعلمين وبتوع تنمية، عندنا خطة وتخطيط واستراتيجية عمل".