الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي رسخت نزاهة الانتخابات وحياد الدولة بين المرشحين

فريدة محمد

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الحاسمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضمان نزاهة انتخابات مجلس النواب 2025، كانت حجر الأساس في خروج المشهد الانتخابي بالشكل الذي يعبر بصدق عن إرادة ملايين المصريين، ويجعل صوت المواطن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

وأضاف “عمار”، أن الدولة المصرية أثبتت بالدليل القاطع أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تمييز أو استثناء، وأن هدفها الأول والأخير هو أن تكون المنافسة نزيهة، وتكافؤ الفرص مكفول للجميع، بحيث يأتي البرلمان المقبل معبرًا بحق عن إرادة الشعب.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال العملية الانتخابية عكست جدية الدولة في ضبط المسار الانتخابي، وعدم السماح بتمرير أي أخطاء أو تجاوزات تمس عدالة المنافسة، وهو ما جعل المواطنين يشعرون بأهمية أصواتهم وثقتهم في أن نتائج التصويت تعبر عن إرادتهم الكاملة.

وشدد “عمار”، على أن ما جرى خلال الانتخابات الحالية يمثل خطوة مهمة في ترسيخ مبادئ الشفافية والديمقراطية، بعدما أصبحت الدولة أكثر حرصًا من أي وقت مضى على حماية حقوق الناخبين وصون اختياراتهم، وهو ما يؤسس لبرلمان قوي يحمل تفويضًا شعبيًا حقيقيًا، ويعكس تطلعات المصريين نحو مستقبل أفضل.

وأكد، أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها أن تبقى العملية الانتخابية عنوانًا لنزاهة الدولة المصرية، وأن تبقى ثقة المواطن في صناديق الاقتراع ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الاستحقاق الانتخابي الحالي يمثل نموذجًا يعزز مكانة مصر كدولة مؤسسات تحترم سيادة القانون وتكفل العدالة للجميع

