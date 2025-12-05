قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عون يؤكد رغبته في استمرار وجود القوات الدولية على أراضي لبنان
500 فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين
سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص
بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عالم أزهري: الرحمة جوهر العقلية المحمدية والاقتداء بالنبي يمتد للمعاملات اليومية

الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف
الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف
إسراء صبري

قال الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، إن اتباع العقلية المحمدية لا يقتصر على العبادات، بل يشمل المعاملات اليومية داخل الأسرة والعمل والمجتمع، لافتًا إلى أن معيار الاقتداء الحقيقي يتجسّد في سؤال واحد: ماذا كان سيفعل النبي في هذا الموقف؟.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن هذه العقلية تقوم في جوهرها على الرحمة، مستشهدًا بمواقف عديدة من السيرة النبوية تؤكد حسن تعامل الرسول مع الجميع، كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساءً، وأقارب وغرباء وحتى مع الأعداء.

وأشار إلى أن القرآن جسّد هذا النهج في قوله تعالى: «فبما رحمة من الله لنت لهم…»، مؤكدًا أن هذا الأسلوب القيادي القائم على اللين والمشاورة والعفو يمثل أساس بناء العلاقات الإنسانية وإدارة المواقف المختلفة.

الأزهر الشريف العبادات السيرة النبوية

