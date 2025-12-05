عالم أزهري: الرحمة جوهر العقلية المحمدية والاقتداء بالنبي يمتد للمعاملات اليومية

قال الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، إن اتباع العقلية المحمدية لا يقتصر على العبادات، بل يشمل المعاملات اليومية داخل الأسرة والعمل والمجتمع، لافتًا إلى أن معيار الاقتداء الحقيقي يتجسّد في سؤال واحد: ماذا كان سيفعل النبي في هذا الموقف؟.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن هذه العقلية تقوم في جوهرها على الرحمة، مستشهدًا بمواقف عديدة من السيرة النبوية تؤكد حسن تعامل الرسول مع الجميع، كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساءً، وأقارب وغرباء وحتى مع الأعداء.

وأشار إلى أن القرآن جسّد هذا النهج في قوله تعالى: «فبما رحمة من الله لنت لهم…»، مؤكدًا أن هذا الأسلوب القيادي القائم على اللين والمشاورة والعفو يمثل أساس بناء العلاقات الإنسانية وإدارة المواقف المختلفة.