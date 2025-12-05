قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كسر مفاجئ في خط مياه بالقنطرة البيضاء.. وشركة كفر الشيخ تتدخل| صور

إصلاح كسر في خط مياه
إصلاح كسر في خط مياه
محمود زيدان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بقطر 4 بوصة، الواقع بجوار محطة كهرباء القنطرة.

جرى أعمال الإصلاح تحت إشراف المهندس رأفت زيدان، مدير عام المنطقة، وبمتابعة ميدانية من المهندس سعد كامل، مدير الشبكات، لضمان سرعة وجودة التنفيذ وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة في أقرب وقت.

جاءت هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة والحرص على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ شركة مياه كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية

