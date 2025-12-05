كسر مفاجئ في خط مياه بالقنطرة البيضاء.. وشركة كفر الشيخ تتدخل| صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بقطر 4 بوصة، الواقع بجوار محطة كهرباء القنطرة.

جرى أعمال الإصلاح تحت إشراف المهندس رأفت زيدان، مدير عام المنطقة، وبمتابعة ميدانية من المهندس سعد كامل، مدير الشبكات، لضمان سرعة وجودة التنفيذ وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة في أقرب وقت.

جاءت هذه الجهود في إطار المتابعة المستمرة والحرص على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مهندس أحمد الصراف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ.