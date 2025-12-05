حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخير بعد تداول أنباء عن تقدم شخصا مسيحيا وهو: مينا خلف جاد الله سرجة، للعمل بالإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارات العامة التابعة لوزارة الأوقاف عن طريق الانتداب.

أول تعليق من الأوقاف على ترشح مسيحي للعمل بالوزارة

وقد علق الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، على هذا الأمر وقال فى تصريحات صحفية: إن الأصل والطبيعي والمعتاد أن تعلن الوزارة إجراءات التقديم لشغل الوظائف بشفافية تامة وفق ضوابط الإعلان الداخلي، مع توضيح متطلبات التقديم ومعايير الاختيار وغيرها من الإجراءات.

وأوضح انه عندما يُنشر الإعلان يكون التقدم له إلكترونيًا ويصبح -بطبيعة الحال وبحكم النشر الإلكتروني- متاحًا لكل من يقدم من داخل الوزارة وخارجها.

استبعاد غير الموظفين بالأوقاف

وبين أن بعد ذلك يكون هناك حصر دقيق بأعداد المتقدمين وأسمائهم؛ ويصدر لهم -جميعًا- إعلان تالٍ لبيان الخطوات التالية، وعلى رأسها استصدار وتقديم “بيان حالة وظيفية حديث” من المديرية التي يتبعونها؛ وتكون هذه أولى خطوات استبعاد غير الموظفين بالوزارة وحتى وإن كانوا قد تقدموا وسجلوا على الرابط الإلكتروني المعلن للتقدم.

إعلان وزارة الأوقاف

وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية لـ العاملين بالديوان العام والمديريات الإقليمية المتقدمين لشغل الوظائف المعلنة للعمل بالإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارات العامة التابعة لها عن طريق الانتداب - وقد قام بالتقديم عبر الرابط المعلن- 24 متقدمًا.

وحددت موعد اختبار إجادة الحاسب الآلي والمقابلة الشخصية يوم الثلاثاء الموافق 9 / 12 / 2025 في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقد تضمنت قائمة المتقدمين شخصا مسيحيا، حيث جاء كشف الأسماء كالتالي:

1. هند مصطفى محمد

2. مصطفى جمال الدين أحمد

3. حسن سعد حسن سعد منصور

4. مجدي سيد محمد السيد

5. إبراهيم محمد رفعت أحمد

6. أمين أبو العلمين محمد أمين

7. مينا خلف جاد الله سرجة

8. مجدي حمدي أحمد محمد

9. عمرو محمد محمد موسى

10. محمد سند عطوة محمد

11. تامر محمد نشأت أحمد محمد عبد الله

12. خالد عبد المطلب أحمد

13. أحمد محمد أنور محمد حسن

14. محمود أحمد محمود عطا الله

15. السيد إبراهيم السيد إبراهيم

16. مليجي حسن السيد محمد

17. أيمن عبد الفتاح محمد سليمان

18. محمد إبراهيم عبده رمضان

19. أحمد إبراهيم أحمد علي

20. بدر عبد الرحمن إبراهيم عبد الله

21. أشرف محمد وجيه محمد العزازي

22. أحمد علي السيد علي

23. علي محمد عبد الرحمن عطا

24. عادل عفيفي أبو العلا