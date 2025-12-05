قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف رفح وحي التفاح شرق غزة
ارتفاع ضحايا فيصانات سريلانكا والانهيارات الأرضية لـ 465 قتيـ.لا
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الروسي مشروعات التعاون وقضايا غزة والسودان وأوكرانيا
وزير الأوقاف ينعى ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في إندونيسيا
بنفوس مؤمنة بقضاء الله وقدره، وقلوب وعيون دامعة لأخوة أعزاء، ينعى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي ضربت جزيرة سومطرة في جمهورية إندونيسيا الشقيقة، مخلفةً خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

اللهم إنا نحتسب ما قضيت به عندك، فأنزل على من اخترت إلى جوارك سحائب رحمتك ورضوانك، وأنزلهم منازل الشهداء، وامسح على قلوب أهليهم بيد الرضا والسكينة من عندك؛ وأعنهم على حُسن الاسترجاع وجميل الصبر؛ وابسط لهم في معارج الرجاء والحمد.

خالص التعازي إلى حكومة إندونيسيا وشعبها الكريم، وإلى أسر الضحايا، في مصابهم الجلل، وصادق الدعاء أن يمنَّ الله على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ إندونيسيا وشعبها من كل سوء.

