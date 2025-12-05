500 فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،لقاء اختبارات تشغيل الشباب بعدد من مشروعات المنطقة الصناعية بالعلمين بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام ، وحسين رسلان مدير وحدة تيسير الانتقال الى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بمطروح ، و المدير الإدارى للشركه المعلنة .

حيث تم الاعلان عن توفير 500 فرصة عمل بالعلمين في إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع الشركات على توفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح

حيث تم لقاء 250 شاب مع استكمال باقي الاختبارات ، و تم الاتفاق مع الشباب على عمل المقابلات بموقع الشركه بالمنطقه الصناعية بالعلمين على أن تقوم الشركه بتوفير اتوبيس سعه 50راكب يتحرك من أمام مجلس ومدينة الحمام الساعة التاسعه صباحا يوم الإثنين من كل اسبوع

وكان قد تم الإعلان عن التقدم لاختبارات الالتحاق بالوظائف المعلن عنها من حيث السن من 18 حتى 30 سنة للشباب والإناث والأوراق المطلوبة بعد إجتياز المقابلة الشخصية.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق نظّمت إدارة التربية العسكرية بجامعة مطروح زيارة ميدانية إلى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2025” بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وشارك في الزيارة عدد من طلاب وطالبات الجامعة، وذلك ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها جامعة مطروح لتعزيز معارف الطلاب وربطهم بالمستجدات العالمية في مجالات التكنولوجيا الدفاعية.

وتجوّل الطلاب خلال الزيارة داخل أجنحة المعرض التي ضمّت أحدث الابتكارات في الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الأنظمة المتقدمة، والطائرات بدون طيار، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن القومي، إلى جانب الاطلاع على التجارب الدولية المشاركة في المعرض.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الزيارة التي وفّرت لهم فرصة حقيقية للتعرّف عن قرب على واحدة من أهم الفعاليات الدفاعية في المنطقة، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تسهم في توسيع آفاقهم وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية.