مفيش طوابير تاني.. وزارة الداخلية تطلق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية ضمن منظومة مرور بلا أوراق

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد غالي

مخالفات المرور
مخالفات المرور
محمد غالي

تصدرت محركات البحث شهادة مخالفات المرور الإلكترونية ضمن منظومة مرور بلا أوراق، والتي قدمتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظام شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية، عبر الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.

وزارة الداخلية تطلق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية ضمن منظومة  مرور بلا أوراق

وبموجب هذا النظام، يتم تلقائيا إصدار شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية إلكترونيا فور قيام المواطن بسداد المخالفات عبر أي من القنوات الإلكترونية المتاحة، ما أتاح إلغاء الحاجة إلى إصدار الشهادة الورقية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتعزيز العمل بالمنظومة الرقمية.

وزارة الداخلية تطلق شهادة مخالفات المرور الإلكترونية ضمن منظومة  مرور بلا أوراق

ويأتي هذا التطوير في إطار سياسة وزارة الداخلية لتنفيذ منظومة  مرور بلا أوراق ، مما ساهم في الحد من عمليات التلاعب وزيادة الدقة والسرعة في وحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة، إضافة إلى بوابة مرور مصر والمنافذ الجمركية، ما يتيح للمركبات العبور دون الحاجة لتقديم شهادة ورقية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالشهادة الإلكترونية في كافة محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة للتطوير والتحديث المستمر للخدمات الجماهيرية، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويساهم في رفع كفاءة الأداء الأمني وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم اللوحة أو رخصة القيادة

يشهد البحث عن مخالفات المرور اهتماما متزايدا من قائدي السيارات والدراجات النارية، خاصة مع تنوع المخالفات التي تشمل تجاوز السرعة، وعدم ارتداء حزام الأمان، والسير عكس الاتجاه، وغيرها من السلوكيات التي قد تترتب عليها غرامات مالية أو عقوبات قانونية تصل أحيانا إلى سحب الرخصة أو الحبس.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أو رخصة القيادة

توفر الإدارة العامة للمرور خدمة إلكترونية عبر موقع النيابة العامة تتيح للمواطنين معرفة قيمة المخالفات بشكل مباشر دون الحاجة لزيارة وحدات المرور.

 ويمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى [الموقع الرسمي للنيابة العامة](https://www.ppo.gov.eg).
2. الضغط على مربع  استمرار  في قسم الاستعلامات.
3. اختيار  استمرار  أسفل مربع مخالفات رخص المركبات.
4. إدخال رقم رخصة القيادة ورقم السيارة في الخانات المخصصة.
5. الضغط على أيقونة  إجمالي المخالفات  ليتم عرض جميع المخالفات المسجلة برقم السيارة.

التظلم على مخالفات المرور 2025

توفر النيابة العامة خدمة التظلم الإلكتروني على المخالفات باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة.
2. اختيار  التظلمات  ثم تحديد نوع التظلم من مربع رخص القيادة.
3. إدخال الرقم القومي والضغط على  تفاصيل المخالفات .
4. اختيار المخالفة المطلوب التظلم عليها ثم الضغط على  تظلم .
5. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
6. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والضغط على  إرسال الطلب .
7. الاحتفاظ بإيصال التظلم والرقم الخاص به لمتابعة النتيجة، والتي ترسل عبر الهاتف.

بوابة مرور مصر والدفع الإلكتروني

تتيح بوابة مرور مصر سداد مخالفات المرور إلكترونيا عبر الهاتف المحمول أو الحاسوب من خلال خطوات سهلة:

1. الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر بوابة الحكومة المصرية.
2. الانتقال إلى خدمات نيابة المرور واختيار طريقة الدفع (إلكترونيا أو عند الاستلام).
3. إدخال بيانات لوحة السيارة للاطلاع على قيمة المخالفات.
4. إدخال بيانات بطاقة الدفع البنكية واستلام رسالة تؤكد نجاح العملية.

كما تتيح البوابة أيضا الاستعلام عن مخالفات السيارات باستخدام رقم اللوحة أو بيانات رخصة القيادة، مع إمكانية سداد قيمة المخالفات أو طلب توصيل شهادة براءة الذمة إلى محل الإقامة مقابل رسوم محددة، مما يوفر وصولا سريعا وآمنا للبيانات على مدار الساعة.

خدمة فوري للدفع الإلكتروني

كإضافة لتسهيل الإجراءات، تتيح خدمة فوري سداد المخالفات إلكترونيا عبر خطوات مبسطة تشمل إدخال الرقم القومي، الجزء الرقمي من لوحة السيارة، ورقم الهاتف المحمول، ثم عرض قيمة المخالفات وإتمام الدفع، مع إمكانية استلام شهادة المخالفات خلال أربعة أيام عمل، ما يجعلها خيارا مريحا لإنجاز المعاملات من المنزل.

المخالفات المرورية وزارة الداخلية النيابة العامة شهادة المخالفات المرورية شهادة المخالفات المرورية الإلكترونية المخالفات المرورية إلكترونيا

