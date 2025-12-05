قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحرير 231 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 4 طن أعلاف مجهولة بالمنوفية

مروة فاضل

وجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط حفاظاً على حقوق المواطنين.

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية شن حملاتها الميدانية المكثفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

أسفرت تلك الحملات عن :ضبط 4 طن أعلاف بمخزن بشبين الكوم بدون مستندات مجهولة المصدر، ضبط 2000 كرتونة مواد غذائية بأحد المخازن لتجارة المواد الغذائية بدائرة مركز شبين الكوم ومجهولة المصدر.

كما تم تحرير 144محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، تحرير 87محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفيةبتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية حملات تموينية محاضر

