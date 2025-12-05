اتحاد العمال يدين اقتحام قوات الاحتلال مقر اتحاد عمال فلسطين بقلقيلية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن إدانته بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – فرع قلقيلية، وما رافقه من تخريب متعمد واستيلاء على وثائق نقابية وملفات تخص العمال الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وقال الاتحاد، إن هذا الفعل ليس مجرد اقتحام لمؤسسة نقابية، بل هو هجوم مباشر على الحق في التنظيم النقابي، ومحاولة واضحة لإسكات صوت العمال الفلسطينيين وكسر دورهم الوطني والنضالي في الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.

وشدد على أن ما قامت به قوات الاحتلال انتهاكا صارخا وتحديا فجا للقانون الدولي واعتداءً واضحا على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تضمن استقلال العمل النقابي وتحظر أي شكل من أشكال الترهيب أو التدخل أو الاعتداء على المؤسسات العمالية.

وحمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العدواني وتبعاته على سلامة الحركة النقابية الفلسطينية ومستقبل حقوق العمال.

وطالب الاتحاد العام منظمة العمل الدولية بتفعيل آليات المساءلة العاجلة والتحقيق الرسمي في هذه الجريمة النقابية.

وطالب أيضا الاتحادات العمالية العربية والدولية باتخاذ موقف عملي وحازم يتجاوز التنديد إلى إجراءات دعم وحماية فعلية للنقابات الفلسطينية وقياداتها.