مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
أول تعليق من الأوقاف على ترشح مسيحي للعمل بالوزارة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اتحاد العمال يدين اقتحام قوات الاحتلال مقر اتحاد عمال فلسطين بقلقيلية

الديب أبوعلي

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن إدانته بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – فرع قلقيلية، وما رافقه من تخريب متعمد واستيلاء على وثائق نقابية وملفات تخص العمال الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وقال الاتحاد، إن هذا الفعل ليس مجرد اقتحام لمؤسسة نقابية، بل هو هجوم مباشر على الحق في التنظيم النقابي، ومحاولة واضحة لإسكات صوت العمال الفلسطينيين وكسر دورهم الوطني والنضالي في الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم.

وشدد على أن ما قامت به قوات الاحتلال انتهاكا صارخا وتحديا فجا للقانون الدولي واعتداءً واضحا على الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تضمن استقلال العمل النقابي وتحظر أي شكل من أشكال الترهيب أو التدخل أو الاعتداء على المؤسسات العمالية.

وحمل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العدواني وتبعاته على سلامة الحركة النقابية الفلسطينية ومستقبل حقوق العمال.

وطالب الاتحاد العام منظمة العمل الدولية بتفعيل آليات المساءلة العاجلة والتحقيق الرسمي في هذه الجريمة النقابية.

وطالب أيضا الاتحادات العمالية العربية والدولية باتخاذ موقف عملي وحازم يتجاوز التنديد إلى إجراءات دعم وحماية فعلية للنقابات الفلسطينية وقياداتها.

الدكتور محمد ضياء زين العابدين

جامعة عين شمس تتصدر المشروعات القومية باختيار “تحالف وتنمية” لتعزيز الصناعة والأمن الغذائي

جانب من الفاعليات

انطلاق فعاليات منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية بجامعة حلوان

الأنيميا والسمنة والتقزم

الصحة: فحص أكثر من 7ملايين طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

بالصور

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

