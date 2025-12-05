قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
تحذير عاجل من النيابة لوسائل الاعلام ومو اقع التواصل الاجتماعي بشأن مدرسة سيدز
بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها
قرعة كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على مواطن بـ سوهاج
أولها الهلال.. أندية كبري تبحث عن إنقاذ محمد صلاح من جحيم ليفربول
أول تعليق من الأوقاف على ترشح مسيحي للعمل بالوزارة
إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا
مفاجأة..تحقيقات قضية مدرسة سيدز تكشف عن اتهام محامي الضحايا بنشر الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الأزهر: التحرش بالأطفال والأحداث المخزية التى تقع تؤكد وجود خلل وانحراف في المجتمع

أ.د محمود الهواري
أ.د محمود الهواري
شيماء جمال

ألقى أ.د محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني لمجمع البحوث الإسلامية، خطبة الجمعة اليوم من رحاب مسجد السيدة زينب - رضي الله عنها - بالقاهرة، والتى جاءت تحت عنوان: ""صيانة العوارات”.

وقال محمود الهواري خلال الخطبة اليوم، إن هناك أحداث مؤسفة مخزية  تقع فى هذا الزمن يخجل الإنسان العاقل من الحديث عنها، فما يحدث من تحرش بالأطفال أو وقائع زنا وصلت إلى زنا المحارم، تخالف العقل.

ونوه أن هذه الأحداث تشير إلى وجود خلل وانحراف أخلاقي واجتماعي.

كما لفت الى ان هذا الوقائع جاءت لتوقظ القلوب من غفلتها وتنبه العقول من رقادها وتحذرنا من الاستجابة لهذه الدعوات المغرضة أو الأصوات المنكرة التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وتسهل وتهون في نفوس الناس الحرام حتى تجرأ الناس على الحرمات واقتحموا العورات.

أمة العفة والعفاف

وبين أن أمتنا هي أمة العفاف في الطعام والكلام والنظر، عفة البطن والفرج وعفة البيت والشارع وعفة حتى مع دول العالم، وديننا يأمر بصيانة الحرمات والمحافظة على العورات.

وشدد على أنه ينبغي ألا تكشف العورات أبدا، لا باسم الحرية أو التمدن أو التحضر أو الموضة ولا بأي اسم، فالعورات في الإسلام مستورة ومحفوظة وليست رخيصة ومجانية لكل ناظر ولامس، أناس قدموا عوراتهم مجانا وأباحوا لغيرهم أن يطلعوا على ما ستر  الله.

العفاف العوارات صيانة العوارات محمود الهواري التحرش بالأطفال الزنا زنا المحارم انحراف أخلاقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

ديمتري بيسكوف

الكرملين :موسكو تأمل في تسارع المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

وزير الخارجية يتوجه إلى قطر للمشاركة في منتدى الدوحة

العراق

الرئاسة العراقية تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار الحوثيين وحزب الله جماعة إرهابية

بالصور

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية
جانب من اللقاءات الثنائية

فيديو

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد