خطيب الأزهر: التحرش بالأطفال والأحداث المخزية التى تقع تؤكد وجود خلل وانحراف في المجتمع

ألقى أ.د محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني لمجمع البحوث الإسلامية، خطبة الجمعة اليوم من رحاب مسجد السيدة زينب - رضي الله عنها - بالقاهرة، والتى جاءت تحت عنوان: ""صيانة العوارات”.

وقال محمود الهواري خلال الخطبة اليوم، إن هناك أحداث مؤسفة مخزية تقع فى هذا الزمن يخجل الإنسان العاقل من الحديث عنها، فما يحدث من تحرش بالأطفال أو وقائع زنا وصلت إلى زنا المحارم، تخالف العقل.

ونوه أن هذه الأحداث تشير إلى وجود خلل وانحراف أخلاقي واجتماعي.

كما لفت الى ان هذا الوقائع جاءت لتوقظ القلوب من غفلتها وتنبه العقول من رقادها وتحذرنا من الاستجابة لهذه الدعوات المغرضة أو الأصوات المنكرة التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف وتسهل وتهون في نفوس الناس الحرام حتى تجرأ الناس على الحرمات واقتحموا العورات.

أمة العفة والعفاف

وبين أن أمتنا هي أمة العفاف في الطعام والكلام والنظر، عفة البطن والفرج وعفة البيت والشارع وعفة حتى مع دول العالم، وديننا يأمر بصيانة الحرمات والمحافظة على العورات.

وشدد على أنه ينبغي ألا تكشف العورات أبدا، لا باسم الحرية أو التمدن أو التحضر أو الموضة ولا بأي اسم، فالعورات في الإسلام مستورة ومحفوظة وليست رخيصة ومجانية لكل ناظر ولامس، أناس قدموا عوراتهم مجانا وأباحوا لغيرهم أن يطلعوا على ما ستر الله.