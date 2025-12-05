بالأحمر اللافت.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها

حرصت الفنانة ياسمين صبري، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها افتتاح مهرجان البحر الأحمر مساء أمس.

إطلالة ياسمين صبري

خطفت ياسمين صبري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش الذي حمل نقوشات الورد الأحمر بالكامل.

تزينت ياسمين صبري بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين صبري بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.