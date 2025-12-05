قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سوريا مصدر قلق محتمل ويبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي معقدا
لتجنب نزلات البرد.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة
صلاة الجمعة بالمسجد.. احذر فعل يجعل الملائكة لا تكتب اسمك مع الحضور
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2025.. سلعة جديدة
قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
سقوط صاحب فيديو الابتزاز الانتخابي في سوهاج.. الأمن يكشف الحقيقة
حادث بحري على بُعد 15 ميلا بحريا غربي اليمن
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025
"بحوث الصحراء" يناقش تطوير آليات نظام معلومات الموارد الوراثية النباتية
ترتيب هدافي كأس العرب 2025.. من يعتلي القمة؟
زلزال بقوة 3.2 ريختر يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
اشتعال النيران في طائرة إيرباص A320 بعد هبوطها
بسنت شوقي تثير الجدل بإطلالتها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر..شاهد

بسنت شوقي
بسنت شوقي
هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة بسنت شوقي وذلك خلال مشاركاها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

إطلالة بسنت شوقي

لفتت بسنت شوقي الأنظار في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بدرجات اللون الأحمر  المتنسق مع لون بشرتها.

تزينت بسنت شوقي بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسنت شوقي على الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمالها.

