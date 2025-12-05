بسنت شوقي تثير الجدل بإطلالتها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر..شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صور جديدة للفنانة بسنت شوقي وذلك خلال مشاركاها في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر.

إطلالة بسنت شوقي

لفتت بسنت شوقي الأنظار في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بدرجات اللون الأحمر المتنسق مع لون بشرتها.

تزينت بسنت شوقي بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسنت شوقي على الشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمالها.