أخبار السيارات| الكشف عن مرسيدس S-Class بلون الذهب.. ودولة تحظر تسخين السيارة في الصباح

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات. 

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

​ظهرت النماذج الأولية من سيارة مرسيدس-بنز S-Class المحدثة وهي ترتدي تمويهًا بلون ذهبي لافت للنظر أثناء الاختبارات، مما يشير إلى قرب إطلاق التحديث الجديد لسيارة السيدان الفاخرة الرائدة. 

ومن المتوقع أن يشمل التحديث تعديلات تصميمية بسيطة على الواجهة الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى دمج أحدث التقنيات والبرمجيات الداخلية لتعزيز مكانتها كمعيار للفخامة والابتكار.

إطلاق تويوتا GR GT السوبر كار الهجينة بمحرك V8

​أعلنت تويوتا عن إطلاق طراز GR GT، وهي سيارة خارقة هجينة جديدة مزودة بمحرك V8 قوي، لتضع بصمتها بقوة في سوق السيارات الرياضية عالية الأداء. 

ويهدف هذا الطراز إلى دمج خبرة تويوتا في السباقات وتقنيات القيادة الهجينة لتقديم أداء لا مثيل له، مع المحافظة على كفاءة نسبية في استهلاك الوقود.

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

​أصدرت شركة رام (RAM) استدعاءً لـ 75 ألف شاحنة من طرازاتها بسبب مشكلتين خطيرتين: الأولى تتعلق باحتمالية تعطل شاشات اللمس الرئيسية، والثانية والأخطر هي وجود خلل في وحدات نفخ الوسائد الهوائية قد يؤدي إلى انفجارها. هذا الاستدعاء يركز على سلامة السائقين والركاب ويتطلب فحصاً عاجلاً للمركبات المتأثرة.

تسخين السيارة في الصباح جريمة يعاقب عليها القانون في هذا البلد

​كشف التقرير عن دولة (لم يتم تسميتها في الملخص هنا، لكن التقرير يوضحها) تفرض عقوبات وغرامات على السائقين الذين يتركون سياراتهم تعمل لتسخين المحرك في الصباح الباكر، وذلك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على جودة الهواء، وهذا القانون يعكس التوجهات البيئية الصارمة التي تتبناها بعض الدول لتشجيع السلوكيات الصديقة للبيئة.

ريفيان تطرح تحديثات شاملة.. قوة أكبر وتقنيات جديدة لـ R1S و R1T

​أطلقت شركة ريفيان (Rivian) تحديثات واسعة على مركبتيها الكهربائيتين الشهيرتين R1S (SUV) و R1T (شاحنة بيك آب)، تشمل التحديثات زيادة في قوة المحركات وتحسينات في نطاق القيادة للبطارية، بالإضافة إلى دمج تقنيات جديدة في أنظمة الترفيه والمساعدة على القيادة، مما يعزز من تنافسية مركبات ريفيان في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة.

