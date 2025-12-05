سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 5-12-2025

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، ثباتا في أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 5-12-2025؛ دون تغيير منذ ختام التداولات في السوق الرسمية أمس.

لماذا الاستقرار؟

مع انتهاء العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس؛ ثبتت حركة تداول الدولار على مستوي الأسواق الرسمية؛ لتبقي العملة الأجنبية كما هي دون تغيير.

إجازة البنوك

وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري فقد تعطل العمل في البنوك المصرية بمناسبة إجازة الجهاز المصرفي الأسبوعية والتي بدأت اعتبارا من اليوم الجمعة حتي مساء غد السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية، المصري الخليجي، العربي الإفريقي الدولي".

وسجل سعر ثاني أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، أبوظبي الأول".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع في بنوك "سايب، أبوظبي التجاري".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك، قناة السويس، التعمير والاسكان،HSBC،البركة".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 47.52 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع في بنوك " القاهرة، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري".

أعلى سعر

بلغ أعلى سعر سجله الدولار مساء اليوم في البنوك نحو 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست.