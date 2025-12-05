تصريحات نارية من حلمي طولان قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

شهد اليوم الجمعة، عقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر، المشارك في بطولة كأس العرب، وذلك قبل مواجهة منتخب الإمارات غدا، في ثاني جولات دور المجموعات للبطولة المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الحالي.

شارك في المؤتمر، حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب، ومحمد النني، لاعب وسط المنتخب الوطني.



منتخب مصر استعد جيدا لمواجهة الإمارات

أكد طولان، خلال المؤتمر أهمية اللقاء المقبل، مشيرًا إلى أن المنتخب استعد جيدًا منذ نهاية مباراة الكويت في الجولة الأولى.

وأشاد المدير الفني لمصر، بالمنتخب الإماراتي وقدرات لاعبيه، موضحًا أن المنتخب المصري، يمتلك عناصر قادرة على تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة مع رغبة اللاعبين في تعويض إهدار الفرص خلال المواجهة الماضية.

إصابة كريم فؤاد

وأبدى طولان حزنه لإصابة كريم فؤاد في مران الأمس، معتبرًا غيابه خسارة، لكنه شدد على ثقته الكاملة في باقي اللاعبين لتقديم مستوى يليق باسم الكرة المصرية.

تصريحات محمد النني

ومن جهته، أكد محمد النني، جاهزية المنتخب لمواجهة الإمارات ورغبته في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيدًا بالتنظيم المميز الذي تقدمه دولة قطر للبطولة.

وأشار إلى أن اللاعبين عازمون على إسعاد الجماهير المصرية، مشددا على أن المنتخب المصري جاء إلى قطر بهدف الوصول إلى أبعد مدى في البطولة.

ولفت إلى أن حلمي طولان طلب من جميع اللاعبين التركيز في مواجهة الإمارات من أجل الفوز بها ولا شيء سوى ذلك.

واختتم النني تصريحاته بأنه يعرف معظم لاعبي الإمارات، حيث يلعب معهم في الدوري الإماراتي ويعلم كفاءتهم وقدراتهم المميزة.