قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم
ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
سيد معوض: منتخب مصر أظهر 50% من قوت أمام الكويت

منار نور

أبدى سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عدم رضاه الكامل عن أداء الفراعنة في مواجهة الكويت، مؤكدًا أن المنتخب ظهر بنسبة 50% فقط من إمكانياته، رغم قدرات اللاعبين الكبيرة وقدرتهم على تقديم الأفضل.

وقال معوض  خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: " وجود 3 لاعبين في وسط الملعب كان مبالغ فيه… ثنائي فقط كان كافي، مع تواجد محمد مجدي أفشة لزيادة الفاعلية الهجومية، خصوصًا مع حالة الانسجام بينه وبين محمد شريف."

وأضاف: "منتخب مصر عانى من التحضير البطيء من الدفاع للهجوم، وكنا نفتقد التحول السريع والكثافة الهجومية، بالإضافة لغياب الحلول في الثلث الأخير."

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

البشعة

إجبار فتاة على البشعة لإثبات صدقها.. دار الإفتاء: لا أصل لها في الشرع

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

قيام الليل

حكم أداء قيام الليل بعد صلاة الوتر .. اعرف الموقف الشرعي

جامعة الأزهر

كلية التربية بالأزهر تعقد مؤتمرها الدولي حول «صناعة المستقبل».. الاثنين المقبل

أذكار قبل النوم

أذكار قبل النوم .. ردد هذه الأدعية تستغفر لك الملائكة وتحفظك حتى تصبح

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

