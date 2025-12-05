سيد معوض: منتخب مصر أظهر 50% من قوت أمام الكويت

أبدى سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عدم رضاه الكامل عن أداء الفراعنة في مواجهة الكويت، مؤكدًا أن المنتخب ظهر بنسبة 50% فقط من إمكانياته، رغم قدرات اللاعبين الكبيرة وقدرتهم على تقديم الأفضل.

وقال معوض خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: " وجود 3 لاعبين في وسط الملعب كان مبالغ فيه… ثنائي فقط كان كافي، مع تواجد محمد مجدي أفشة لزيادة الفاعلية الهجومية، خصوصًا مع حالة الانسجام بينه وبين محمد شريف."

وأضاف: "منتخب مصر عانى من التحضير البطيء من الدفاع للهجوم، وكنا نفتقد التحول السريع والكثافة الهجومية، بالإضافة لغياب الحلول في الثلث الأخير."