مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها

قال مسؤولون أمريكيون إن حركة حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها على أن تبدأ أولا في تسليم أسلحتها الثقيلة.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن المسؤولين قولهم إن قوة الاستقرار الدولية ستنتشر في الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل حاليا في غزة ، لافتين إلى أن مجلس السلام الذي سيرأسه ترامب في غزة سيضم نحو 10 قادة دول عربية وغربية.

وأكد المسؤولون أن حماس لن تكون في حكومة غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدين في الوقت ذاته أن واشنطن والوسطاء يريدون توفير كل العناصر اللازمة للتوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية بغزة.