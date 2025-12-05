بعد حادثة الطفل يوسف محمد .. هؤلاء الأكثر عرضة للغرق

اثارت واقعت وفاة طفل أثناء السباحة في إحدى مسابقات بطولة الجمهورية، حالة كبيرة من الحزن في الايام الماضية.

تصدر الطفل يوسف محمد ترند على مدار الأيام الأخيرة بعد وفاته اثناء السباحة في بطولة الجمهورية للأطفال نتيجة الغرق المفاجئ.



ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالغرق.

هؤلاء الاكثر عرضة للغرق



الذكور أكثر عرضة للغرق بمرتين من الإناث وربما يعود ذلك إلى ميل الذكور إلى سلوكيات أكثر خطورة فقد يسبحون في مناطق غير آمنة، أو قد يتعاطون المخدرات أو يشربون الكحول قبل السباحة، مما قد يؤثر على إدراكهم.

الأشخاص الأقل خبرة في السباحة أكثر عرضة للغرق، بما في ذلك من لم يتلقوا دروسًا في السباحة وقد ترتبط بعض هذه الاختلافات بالثقافة و على سبيل المثال، يغرق الأطفال والمراهقون السود الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عامًا بمعدل أعلى بخمس مرات ونصف من الأطفال والمراهقين البيض في نفس العمر.

لدى الأطفال، تزيد بعض الحالات الصحية مثل التوحد والصرع، من خطر الغرق أما لدى الأشخاص بعمر 65 عامًا فأكثر، فتزيد أمراض القلب والخرف من هذا الخطر.

عوامل أخرى



وتشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

العيش في أسرة ذات دخل منخفض

العيش في منطقة ريفية

العيش في منطقة معرضة لخطر الفيضانات

الوصول المحدود إلى دروس السباحة

العمل في وظيفة تتعلق بالمياه، مثل صيد الأسماك التجاري.