قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الانتاج الحربي: مركبة سيناء إصلاح ونجدة قادرة على حمل وجر 30 طنا
علي ماهر: لاعبو سيراميكا لديهم قناعة للمنافسة على لقب الدوري
حسام البدري بعد التتويج بكأس ليبيا: إنجاز كبير وإضافة لتاريخي
السكة الحديد تعلن إتاحة حجز تذاكر 4 قطارات عبر وكلاء البيع المعتمدين
أقل سعر عيار ذهب اليوم الجمعة 5-12-2025
حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر
أشرف صبحي: تخليد اسم يوسف بطل السباحة وكل الناس مسئولة حتى الوزير.. فيديو
أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
الداخلية تضبط 12 شخصًا مع 13 طفلًا مستخدمين في شبكة تسول منظمة بالقاهرة
حبس المتهم باستخدام مكبرات صوت بمسجد في سوهاج للدعاية لأحد المرشحين
القصة الكاملة لأزمة البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها أوتاكا بسبب فيديوهات خادشة للحياء
الداخلية تحيل مخالفات الانتخابات إلى النيابة بعد انتهاء اليوم الثاني للتصويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم أداء قيام الليل بعد صلاة الوتر .. اعرف الموقف الشرعي

قيام الليل
قيام الليل
عبد الرحمن محمد

 حكم أداء قيام الليل بعد صلاة الوتر، خاصة لمن اعتاد أن يوتر قبل نومه ثم يستيقظ قبل الفجر راغبًا في أداء مزيد من الصلاة. 

وأكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، هذا الموضوع ردًا على سؤال ورد إليه من رجل ذكر أنه صلّى الوتر قبل النوم، ثم استيقظ قبل الفجر وأراد أن يصلي، متسائلًا عمّا يجب عليه فعله في هذه الحالة. 

وأوضح الدكتور عاشور أن الفقهاء تناولوا هذه المسألة قديمًا ووقع بينهم خلاف معتبر، إلا أن الأمر – كما قال – واسع ولا حرج فيه. 

وأضاف أن الراجح للعمل والفتوى هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة والمشهور عند الشافعية، وهو أنه يجوز للإنسان إذا استيقظ بعد الوتر أن يصلي من النوافل ما يشاء شفعًا دون أن يعيد الوتر مرة أخرى، مستشهدًا بما روي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس".

وفي سياق متصل، تلقّت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالًا آخر من أحد المتابعين يستفسر فيه عن حكم قيام الليل بعد صلاة العشاء وسنتها وبعد أداء الوتر، وهل يجوز لمن أنهى وتره أن يعود للصلاة مرة أخرى لو استيقظ آخر الليل؟ وقد ردّ المجمع موضحًا أن الأصل في صلاة الوتر أن تكون ختام صلاة الليل، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"، وهو ما يدل على استحباب ختم القيام بالوتر.

غير أن اللجنة أشارت كذلك إلى أن النصوص الصحيحة الثابتة أثبتت جواز الصلاة بعد الوتر، مستشهدة بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها الوارد في مسند الإمام أحمد، حيث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، مما يؤكد جواز قيام الليل بعد الوتر دون مخالفة شرعية.

 وأوضحت اللجنة أن العلماء بيّنوا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر كان لبيان الجواز، بينما الذي واظب عليه في غالب أحواله هو أن يجعل آخر صلاته من الليل وترًا.

وبناءً على ذلك، خلص مجمع البحوث إلى أن الأفضل للمسلم أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل إن كان يغلب على ظنه الاستيقاظ، أما إذا أوتر ثم أراد الصلاة بعده فلا مانع من ذلك، ويصلي ما يشاء من غير أن يعيد الوتر، التزامًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتباعًا لأقوال أهل العلم الذين أجمعوا على جواز ذلك مع بقاء الاستحباب في جعل الوتر ختامًا لصلاة الليل.


 

صلاة الوتر قيام الليل لجنة الفتوى النوافل بعد الوتر أحكام الوتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

الأب وابنائه الأربعة

رعـ ـب على ضفاف الإبراهيمية.. حكاية أسرة خرجت ولم يعد منها سوى جثـ ـتين| هل أنهى الأب حياة أطفـ ـاله؟

ترشيحاتنا

إيديكس

وزير الإنتاج الحربي: أرباح آخر 3 سنوات لم تتحقق منذ 30 عاما

وزير الإنتاج الحربي

وزير الانتاج الحربي: معرض إيديكس 2025 رسالة طمأنة واضحة للمواطن المصري

الدكتور شريف دحروج

موسيقار مصري: جائزة الأكاديمية الفرنسية للعلوم والفنون أهم لقب في مسيرتي

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد