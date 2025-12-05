قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مصر في المونديال.. عودة جديدة إلى الساحة العالمية

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر لخوض بطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن ضمن بطاقة التأهل عبر مشوار مميز في التصفيات الأفريقية، حيث تصدر مجموعته دون أن يتعرض لأي هزيمة. 

وقدم الفراعنة مستوى لافتًا بفضل التنظيم الدفاعي الصلب وخبرة عناصره الأساسية، ليعودوا إلى الظهور العالمي وسط آمال كبيرة في مشاركة قوية تعيد للكرة المصرية حضورها بين كبار اللعبة.

وتملك مصر في هذه النسخة مجموعة مميزة من اللاعبين تجمع بين الخبرة والمهارة والاندفاع، في مقدمتهم النجم العالمي محمد صلاح، بالإضافة إلى عمر مرموش، محمود تريزيجيه، مصطفى محمد، وعدد من الأسماء التي من المتوقع أن تشكل توليفة منافسة في مرحلة المجموعات.

الظهور الأخير للفراعنة في كأس العالم 2018

كانت آخر مشاركة لمنتخب مصر في المونديال في نسخة روسيا 2018، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بعد انتظار طويل دام 28 عامًا. دخل الفراعنة البطولة بطموحات كبيرة، خصوصًا بعد التألق اللافت لمحمد صلاح في التصفيات، إلا أن الفريق لم يحقق النتائج المرجوة.

المباراة الأولى: غياب صلاح وتأثيره أمام أوروغواي

خسر المنتخب مباراته الافتتاحية أمام أوروجواي بهدف دون رد، في ظل غياب صلاح الذي كان يتعافى من إصابة في الكتف. ورغم الأداء الدفاعي المنظم، خطفت أوروجواي الفوز في الدقائق الأخيرة.

المباراة الثانية: أول أهداف الفراعنة بعد 28 عامًا

عاد محمد صلاح في لقاء روسيا، وسجل هدفًا من ركلة جزاء، ليكون أول هدف لمصر في كأس العالم منذ 1990. ورغم ذلك خسر المنتخب بنتيجة 3-1 أمام أصحاب الأرض.

المباراة الثالثة: لحظة مشرقة أمام السعودية

شهدت مواجهة السعودية تسجيل صلاح هدفًا رائعًا بعد انفراد تام بالمرمى، لكن المنتخب خسر 2-1 ليودع البطولة بثلاث هزائم، رغم أن المشاركة كانت خطوة مهمة في عودة مصر للظهور العالمي.


 

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح كأس العالم

