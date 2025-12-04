موعد مباراة منتخب مصر والإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة

يواصل منتخب مصر مشواره في كأس العرب 2025 بمواجهة منتخَب الإمارات، مساء السبت المقبل، على استاد 974، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

تعادل مصر وخسارة الإمارات

ويأتي اللقاء بعد تعادل المنتخب المصري أمام الكويت في الجولة الأولى، ليحتل بذلك المركز الثاني في المجموعة، بينما يتذيل منتخب الإمارات الترتيب بعد خسارته أمام الأردن.

وكانت النسخة الماضية شهدت وصول مصر إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام تونس، ثم مواجهة قطر في تحديد المركز الثالث، والتي انتهت بخسارة المنتخب المصري واحتلاله المركز الرابع في البطولة.

موعد مباراة مصر والإمارات

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر والإمارات يوم السبت 6 ديسمبر 2025، على استاد 974، وتنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات

وسيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports، وقنوات الكأس القطرية، بالإضافة إلى القنوات الخليجية المفتوحة مثل الكويت الرياضية ودبي الرياضية.د، كما تقوم قناة MBC مصر 2 بنقل مباريات المنتخب المصري في البطولة.