قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم حمل الناس في سيارة لزيارة قبر أم الرسول وأخذ الأجرة على ذلك؟
غلق كلي بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبري 15٥ مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة3 أيام
مدير إدارة المركبات: عقود جديدة لتصدير المدرعة “التمساح”.. والإقبال الدولي يتزايد في إيديكس 2025
السفير التركي بالقاهرة: القرآن الكريم نزل بمكة وقرئ في مصر وكتب بإسطنبول
التذاكر صالحة للموعد الجديد.. تأجيل حفل تووليت بطريق القاهرة - العين السخنة| بيان اعتذار
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
تقى الجيزاوي

حلت الاعلامبة منى عبد الغني كضيفة علي برنامج ورقة بيضا تقديم الاعلامية يمني بدراوي، المذاع علي قناة النهار .

وتحدثت منى عبد الغني عن طفولتها قائلة، : "كنت طفلة شقية وبحب التمثيل من صغري، كنت بشوف فيلم لشادية اعمل زيها، رغم أن عائلتي كلها أشخاص متدينة ومحجبات، ثم درست في معهظ الموسيقي العربية من ثانوية عامة، وبدأت طريقي في مجال الغناء".

وأضافت، تركت فرقة الاصدقاء بسبب والدتي لانها رفضت السفر والحفلات، من ذلك التوقيت كان أخي باستمرار يطلب مني ارتداء الحجاب، ويقولي لي خليكي زي شادية زي ماعتزلت ولبست الحجاب، ولكن انا كان لدي استعداد لذلك، وفي الفترة الاخيرة كنت اشتري ملابس بكم ومحتمشة وبداخلي أفكر في الحجاب".


وتحدثت عن إنتاجها لألبوم خاص بها قالت، أنتجت ألبوم اجتماعي، وكانت غلطة مني أنني طرحت الالبوم كامل، وكان قد اقترح عليا وليد سعد أن أطرح سينجل، ولكني صممت علي ذلك، والالبوم به رسائل اجتماعية، مشيرة إلى أنها تتمني تقديم برنامج ديني .

وجهت حديثها للفنانة حلا شيحة بعد الحجاب قائلة، "تلبس الحجاب أو تقلعه حرية شخصية، المهم انها كل مرة بتكون مصدقة نفسها، كلمتني وقالتلي عايزة امثل بالحجاب، هي قلبها جميل، ربنا يوفقها للي يحبه".

وتحدثت عن الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة، كانت تلميذتي وأتمني أن تعود مرة أخرى".

وكشفت عن رأيها في قضايا تحرش الاطفال المنتشرة حاليا قائلة، " يجب أن يتم وضع قوانين صارمة من اجل وقف تلك المهزلة، وأحب أن أوجه الشكر للشركة المتحدة لانها تقدم أعمال خاصة بهذا الموضوع".


ردت عن هجوم الاعلامية أية عبد الرحمن قائلة، " الازهر فيه بنات وولاد، وكنا نسمع القرءان أمام بعض، لان صوت المرأة مش عورة، وهو برنامج جميل".

منى عبد الغني برنامج ورقة بيضا قناة النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

ترشيحاتنا

مدرعة التمساح

مدير إدارة المركبات: نسبة التصنيع المصري في المركبات العسكرية 100%

معرض إيديكس

هيئة تسليح القوات المسلحة: نقوم بتصنيع 280 صنف من قطع الغيار الخاصة بالمعدات العسكرية وأكثر من 180 صنف تحت الدراسة

ياسمين عز

ياسمين عز: «فيلم أم كلثوم لسه ما نزلش.. والهجوم على البرومو مستعجل ومش منطقي»

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد