السفير التركي بالقاهرة: القرآن الكريم نزل بمكة وقرئ في مصر وكتب بإسطنبول

أعلنت السفارة التركية بالقاهرة، عن تنظيم معرضًا للخط في الجمعية الجغرافية المصرية حيث يحتوي على أعمالاً مختارة من مجموعة الخط الكبيرة لرئاسة الشؤون الدينية التركية، المسؤولة عن طباعة المصحف الشريف والمنشورات الدينية والأنشطة الإرشادية والمساجد في البلاد، فضلاً عن أعمال الخطاطين الأتراك والمصريين التي تعكس جوهر الفن الإسلامي.

وقال السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، في كلمته خلال افتتاح المعرض، إن القرآن الكريم نزل في مكة، وقُرئ في مصر، وكُتب في إسطنبول وهي حقيقةٌ مُسلَّمٌ بها عالميًا.

وأشار شن - بحسب البيان الصادر عن السفارة التركية بالقاهرة - إلى المكانة الخاصة التي يحتلها فن الخط في تركيا، مؤكدًا أنه منذ العصر العثماني، يُعتبر أجمل رسم للقرآن الكريم قمة الفن الإسلامي، ويُعرف باسم "فن الخط".

وقال شن إن الأتراك يُولون أهميةً ومكانة خاصة للقرآن الكريم، وللغته العربية، ولكل سورة ، وآية وحرف وقد اعتنقوا فنّ الجمع بين هذه القدسية والحس الجمالي الذي وهبه الله، وتجسيده بأجمل صورة على الورق والجدران واللوحات، موضحا أن هذا هو سبب نشأة أجمل خطوط في التاريخ الإسلامي في إسطنبول.

مساجد إسطنبول الحديثة

وأضاف أن مساجد إسطنبول الحديثة، سواءً العثمانية أو السلجوقية، مُزينةٌ بالكامل بالخط العربي كما ذكر أن الخطاطين العثمانيين ارتقوا بفن الخط إلى أعلى مستوياته من خلال تطوير خطوط مثل النسخ والثلث، والجليل، والتعليق، والديواني، الرقعة، والطغراء.

وأكد أن العثمانيين لم يكتفوا بتطوير خطهم الخاص، بل كتبوا القرآن الكريم بأوزانٍ دقيقة، وزيّنوا صفحاته بفن الزخرفة، وحوّلوا كل مصحف إلى تحفة فنية رائعة مذهبة بألوان بديعة وأوضح أن هذا الفهم الجمالي لا يزال حياً لدى الخطاطين الأتراك المعاصرين اليوم.

كما صرح شن بأن الأعمال الفنية التي يبلغ عددها حوالي 40 عملاً لفنانين خطاطين بارزين من تركيا ومصر، والمعروضة اليوم، تعكس التراث الفني المشترك الواسع بين البلدين.

وألقى كل من الأستاذ الدكتور محمد زكي السديمي ، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية؛ والأستاذ الدكتور إسماعيل يوسف، الأمين العام للجمعية؛ ومريم دالغيتش، رئيسة قسم الفنون التركية الإسلامية برئاسة الشؤون الدينية في جمهورية تركيا كلمه له في حفل الافتتاح.

وشهد المعرض ورشة عمل في فن الخط قدمها الخطاط التركي الكبير الأستاذ الدكتور محمد مميش. كما عُقدت حلقة نقاشية بعنوان "فن الخط في تركيا من الدولة العثمانية إلى اليوم".

كما ستعقد يوم الجمعة، 5 ديسمبر 2025، ورشة عمل في فن الخط وحلقة نقاشية يقدمها الخطاط المصري محمد صوفي زاده، وهو سليل خطاطين من أنقرة.

حضر حفل الافتتاح ما يقارب 300 ضيف من الصحفيين الى جانب الأوساط الثقافية والفنية المصرية.

جدير بالذكر أن المعرض يقام في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 2025، وسيكون مفتوحًا للزوار في الجمعية الجغرافية المصرية حتى الساعة السادسة مساءً يوم السبت.