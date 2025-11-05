قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025
تسريبات مثيرة.. هواوي تتكتم على إمكانات هاتف Mate 80 Pro Max
الكهرباء: الانتهاء من توفير التغذية لـ 34 ألف فدان بشرق العوينات
عمر كمال يطرح ثاني أغاني ألبومه بعنوان في كل الأماكن
السفارة التركية بالقاهرة تدعم 170 عائلة من غزة بمختلف أنواع المساعدات
هند الضاوي: بن جفير من الأشخاص المصنّفين إرهابيين على مستوى العالم
تشكيل برشلونة أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا
كدمات الزعل والإصابة بالسرطان.. جمال شعبان يحذر من هذا الأمر
بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص
سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير التركي بالقاهرة: أكتوبر ونوفمبر "شهرين مباركين" بالنسبة لمصر

السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن
السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن
ناصر السيد

أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم الأربعاء أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول تاريخية بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر يمثل فترة مليئة بالانتصارات والإنجازات. 

إنجازات مصرية مستمرة

وأشار السفير التركي خلال كلمته في فعالية "تحيا غزة" بمقر إقامته في القاهرة، إلى أن تركيا ترحب بنجاحات مصر في مجالات الثقافة والفن والصناعة والتكنولوجيا، وأن التعاون بين البلدين سيستمر ويتعمق في جميع المجالات.

وقال السفير شن في بيان صادر عن السفارة التركية بالقاهرة إن الفترة الأخيرة تميزت بإنجازات مهمة لمصر، وأبرزها عقد قمة شرم الشيخ، وانتخاب الأستاذ الدكتور خالد العناني مديراً عاماً لليونسكو، وافتتاح المتحف المصري الكبير في حفل مهيب بحضور العديد من الوفود رفيعة المستوى، جعلت هذه الفترة خيرة ومباركة، تمامًا مثل انتصار 6 أكتوبر، معربًا عن أن شهري أكتوبر ونوفمبر أصبحا "شهرين مباركين" بالنسبة لمصر.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وكشف السفير شن أن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، وصف المتحف المصري الكبير، بأنه هرم مصر الحديث، وأنه يرمز لعودة مصر الطموحة إلى الساحة العالمية بقوتها الناعمة في مجالات الثقافة والفن والحضارة.

وأشار إلى أن وزير الثقافة والسياحة التركي أكد أيضًا على أن أنقرة، بصفتها شقيقة للقاهرة ترحب بهذا النجاح بامتنان وتقدير، وأن تركيا عازمة على مواصلة كافة أشكال التعاون مع مصر في مجال الثقافة والفن، تمامًا كما هو الحال في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، وأن هذا سيتعمق ويستمر كعملية تاريخية.

من جانبه، شكر سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسفارة الجمهورية التركية بالقاهرة على دعمهم، معربًا عن إصرار الغزيين على العودة إلى وطنهم.

كما دعا السفير شن الرسامة الفلسطينية "فايزة يوسف الرضيع"، وهي أم لثلاثة توائم وعُرضت أعمالها في الفعالية، إلى المنصة، وناشد المجتمع الفني المصري لدعم أعمالها.

السفير التركي بالقاهرة أكتوبر ونوفمبر صالح موطلو شن افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير تحيا غزة السفارة التركية بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

ترشيحاتنا

قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025

تفاصيل جلسات وتوصيات قمة إيجيبت أوتوموتيف 2025

هاتفا Find X9 و Find X9 Pro

بمواصفات رائدة.. أوبو تعلن عن خدمات حصرية لسلسلة هواتفها الجديدة

هاتف Honor 500

بتصميم مذهل .. إليك أهم مواصفات هاتف Honor 500

بالصور

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد