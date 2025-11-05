السفير التركي بالقاهرة: أكتوبر ونوفمبر "شهرين مباركين" بالنسبة لمصر

أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم الأربعاء أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل نقطة تحول تاريخية بالنسبة لمصر، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر يمثل فترة مليئة بالانتصارات والإنجازات.

إنجازات مصرية مستمرة

وأشار السفير التركي خلال كلمته في فعالية "تحيا غزة" بمقر إقامته في القاهرة، إلى أن تركيا ترحب بنجاحات مصر في مجالات الثقافة والفن والصناعة والتكنولوجيا، وأن التعاون بين البلدين سيستمر ويتعمق في جميع المجالات.

وقال السفير شن في بيان صادر عن السفارة التركية بالقاهرة إن الفترة الأخيرة تميزت بإنجازات مهمة لمصر، وأبرزها عقد قمة شرم الشيخ، وانتخاب الأستاذ الدكتور خالد العناني مديراً عاماً لليونسكو، وافتتاح المتحف المصري الكبير في حفل مهيب بحضور العديد من الوفود رفيعة المستوى، جعلت هذه الفترة خيرة ومباركة، تمامًا مثل انتصار 6 أكتوبر، معربًا عن أن شهري أكتوبر ونوفمبر أصبحا "شهرين مباركين" بالنسبة لمصر.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وكشف السفير شن أن وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، وصف المتحف المصري الكبير، بأنه هرم مصر الحديث، وأنه يرمز لعودة مصر الطموحة إلى الساحة العالمية بقوتها الناعمة في مجالات الثقافة والفن والحضارة.

وأشار إلى أن وزير الثقافة والسياحة التركي أكد أيضًا على أن أنقرة، بصفتها شقيقة للقاهرة ترحب بهذا النجاح بامتنان وتقدير، وأن تركيا عازمة على مواصلة كافة أشكال التعاون مع مصر في مجال الثقافة والفن، تمامًا كما هو الحال في مجالات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، وأن هذا سيتعمق ويستمر كعملية تاريخية.

من جانبه، شكر سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسفارة الجمهورية التركية بالقاهرة على دعمهم، معربًا عن إصرار الغزيين على العودة إلى وطنهم.

كما دعا السفير شن الرسامة الفلسطينية "فايزة يوسف الرضيع"، وهي أم لثلاثة توائم وعُرضت أعمالها في الفعالية، إلى المنصة، وناشد المجتمع الفني المصري لدعم أعمالها.